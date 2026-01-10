Ana del Rocío llega a Guayama con su espectáculo “Juerga y bohemia”

La cantante puertorriqueña Ana del Rocío, conocida como ‘La voz flamenca de Puerto Rico’, regresa a Guayama con un espectáculo íntimo y vibrante que celebra la fusión del son, el bolero y el flamenco.

La artista se presentará el domingo, 25 de enero, a las 5:00 p.m. en Studio 58, prometiendo una tarde cargada de pasión, sentimiento y raíces culturales.

“Juerga y bohemia” es una propuesta musical que enlaza influencias de España, Puerto Rico y Cuba, reflejando la identidad artística de Ana del Rocío. De ascendencia española, la cantante honra la música con la que creció, marcada por la influencia de su padre, el cantaor flamenco andaluz Antonio Carmona, integrándola con la esencia caribeña que define su estilo.

“Estoy feliz de regresar a Guayama para compartir con el público un repertorio trabajado con mucho detalle, que incluye temas como ‘Meneíto’, ‘Lágrimas negras’, ‘Cómo fue’, ‘Y sin embargo te quiero’, ‘Se nos rompió el amor’, ‘Acompáñame’, ‘Chan chan’ y ‘Piel canela’, entre otros grandes clásicos”, expresó la artista.

El concierto se caracterizará por su formato interactivo, invitando al público a cantar y bailar al ritmo de la rumba y el son, creando una conexión cercana con la audiencia. Ana del Rocío estará acompañada por una destacada banda de músicos y contará con la participación especial del cantante cubano Freddy Lugo, invitado desde Miami, quien aportará su distintivo sabor caribeño a la velada.

Estos conciertos sirven, además, como antesala al lanzamiento de su próxima producción discográfica, producida por José Negroni. Como parte del espectáculo, la artista interpretará su más reciente sencillo “Quítame ese hombre del corazón”, una pieza al ritmo del flamenco disponible en todas las plataformas digitales.

Por otro lado, el espectáculo se presentará el viernes, 24 de enero de 2026, en un concierto íntimo en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, en el Viejo San Juan.