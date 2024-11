Ángel “Cucco” Peña: “He sido un trabajador incansable que todavía no me canso de soñar”

Entre los músicos, arreglistas, productores y directores musicales con las carreras más longevas y exitosas de todas hay que incluir, sin duda alguna, al puertorriqueño Ángel “Cucco” Peña. Este multifacético artista, nacido en Santurce en 1948, ha logrado transformar su carrera desde sus inicios como trompetista en la Orquesta Panamericana, hasta convertirse en uno de los directores musicales de orquesta más solicitado del momento.

Gracias a sus grandes aportaciones a la industria de la música latina, la Academia Latina de la Grabación, a cargo de los Latin Grammy, le otorgó este domingo a Peña el prestigioso Premio del Consejo Directivo de 2024. De la misma forma, se le dió el mismo reconocimiento al compositor, ejecutivo de sellos discográficos y productor mexicano Chucho Rincón.

Para el puertorriqueño, fue algo que lo tomó por sorpresa y que comparte con una larga lista de profesionales con los que ha trabajado en su carrera. “Me invitaron a almorzar Manuel Abud, presidente Academia Latina de la Grabación, y Luis Álvarez, uno de los miembros del Consejo Directivo, pero no sabía para qué era”, relató Peña sobre cómo se enteró del premio. “Para mí fue una sorpresa y me sentí profundamente agradecido de la distinción. Sin embargo, siento que no es un premio a mí solamente, sino a la gente que me ha acompañado en este largo camino. Empezando por mi papá que fue mi principal mentor, y siguiendo por los músicos, los coristas, los ingenieros de sonido, los estudios, los manejadores, las disqueras y, por supuesto, los artistas que confiaron en mí en algún momento de sus carreras”.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, Peña ha sido productor de importantes álbumes de una gran cantidad de artistas de música tropical y pop como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, Celia Cruz, Gloria Estefan, Luis Enrique, Christian Castro, Rey Ruiz, Luis Fonsi, Romeo Santos, Vico C, Franco de Vita y Ricardo Arjona, entre otros. De hecho, el puertorriqueño ganó dos premios Grammy Latino por los trabajos “Contra la corriente”, de Marc Anthony, y “Yo por ti”, de Olga Tañón.

Por otro lado, Peña considera que este premio que recibió el domingo, 10 de noviembre en Miami, no solo es un reconocimiento a su carrera, sino también a la industria musical puertorriqueña. “Este es un premio para Puerto Rico, porque uno representa a Puerto Rico en todo este tipo de celebraciones. El cariño del público puertorriqueño y de las personas que conforman la industria de la música es algo bien significativo para mí”, afirmó el arreglista.

Ángel "Cucco" Peña, ha dirigido un sinnúmero de espectáculos con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la Filarmónica de Puerto Rico. (Suministrada)

Lleva la música en la sangre

La música siempre ha estado presente en la vida de Peña desde que era un niño, gracias a que su padre, Ángel Rafael “Lito” Peña fue un reconocido arreglista y director musical, que fundó la Orquesta Panamericana, donde “Cucco” tocó cuando todavía era un adolescente. “La música era el centro de la familia, la manera de ganarnos la vida por generaciones”, explicó el músico, que comenzó a tocar trompeta en una agrupación en el Colegio San José y, más adelante, continuó aprendiendo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. “Mi papá se enteró que yo quería ser músico y saltaron las alarmas, como ocurre en todas las familias donde alguien menciona esto, y trató de salvarme por un momento, pero una vez entendió que yo había venido para eso y que tenía madera, se convirtió en mi mayor apoyo”.

PUBLICIDAD

Mientras tocaba en la Orquesta Panamericana, que formaba parte de los programas de televisión de Tommy Muñiz y donde llegaron a presentarse en vivo 10 veces por semana, Peña decidió ayudar a su padre y arreglar algunos temas. “En esa época hacía falta muchísimos arreglos y ahí empecé con eso, para ayudar a mi papá”, comentó el músico. “Un tiempo después, que se dice rápido, pero fueron muchos años, alguien se le ocurre que, si yo era capaz de arreglar la música y siendo el que mejor conocía aquellas canciones, que era el más adecuado para dirigir la música. Ahí tomé otro paso”.

Todos esos pasos que tomó en su carrera como músico, lo llevaron de forma inevitable hasta convertirse en productor discográfico, un cargo que además de la música tenía que manejar temas de presupuesto y de la selección de los músicos y el personal que iba a grabar el álbum. “De ahí, se me ocurre lanzarme y hacer realidad el sueño de todo músico: tener mi propio estudio de grabación”, añadió Peña. Fue así como nació Altamar Music Studios, en Río Piedras, y donde se grabaron varios de los ‘jingles’ para anuncios de televisión y radio más conocidos en Puerto Rico en la década de 1980, 1990 y los 2000. Hoy en día, todavía brinda estos servicios para las agencias de publicidad.

Dirección de música clásica

A finales de la década de 1990 Peña se encargó de ser el director musical del espectáculo “Salsa Sinfónica” del salsero Gilberto Santa Rosa, donde tuvo la oportunidad de dirigir por primera vez a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, logrando cumplir otro sueño y, sin saberlo, abrir las puertas para continuar dirigiendo otras orquestas de música clásica a partir de ese momento. A partir de ahí, además de la principal orquesta de la isla, también ha estado a cargo de la Filarmónica de Puerto Rico en varios espectáculos musicales y es, actualmente director musical de la Banda de Conciertos de Puerto Rico, cargo que “heredó” luego de la muerte de su padre.

PUBLICIDAD

Entre los ‘shows’ de este tipo que ha sido dirigidos recientemente por Peña se encuentra “Matters of the Heart”, “Ricky Martin Sinfónico”, “West Side Story”, “Barry Manilow Tribute”, “OLIVIA y la Cámara Sinfónica”, “On Your Feet: The Musical” e “In the Heights”, entre otros. De hecho, como compositor tiene como meta escribir una sinfonía. “Vengo trabajando en la idea de una Sinfonía, que me encantaría terminar y estrenar en algún momento. Eso es algo que quiero lograr”, reveló Peña con entusiasmo.

Entre sus próximos compromisos, Peña está trabajando en una colaboración con el salsero Norberto Vélez, “Quiéreme” y hace unos meses grabó el tema “No quiero verte llorar”,, y con el que participará próximamente como cantante en un concierto en Texas. Además, prepara varios conciertos sinfónicos y espectáculos donde será el director musical, como “Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA”, el 16 de noviembre; el espectáculo “José Feliciano y amigos: Concierto Filarmónico”, el 23 de noviembre en Lares; y el concierto del pianista Raúl DiBlasio, el 1 de diciembre de 2024.

Sin deseos de parar

A pesar de su larga carrera profesional, Peña no tiene intenciones de frenar. De hecho, a sus 76 años la palabra retiro no es una que haya pasado por su cabeza. “Los músicos no se retiran. La música es algo que siempre está evolucionando. Hay nuevos géneros, nuevos estilos, y uno sigue con la curiosidad y con las ansias de seguir de aprender y de hacer cosas nuevas e importantes”, aseguró con determinación.

Finalmente, al ser preguntado sobre cómo le gustaría ser recordado por las próximas generaciones de puertorriqueños, Peña se tomó varios segundos y reflexionó sobre el tema. “Durante toda mi vida he sido una persona que he perseguido mis sueños y he tenido fe en que los iba a lograr. Además, siempre he dado lo mejor de mí en todo momento, he tratado de compartir los conocimientos que otros, de manera generosa me fueron dando durante mi carrera”, explicó Peña, quien es padre de siete hijos. “Yo he sido un trabajador incansable que todavía no me canso de soñar y de perseguir esos sueños. Soy alguien que es incansable en la búsqueda de la perfección o de lo que sea acercarse a dar lo mejor”, concluyó.