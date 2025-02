Así Draco Rosa vivió su concierto en el Coliseo de Puerto Rico

“Desde mis 23 años, me he cuestionado cómo mantener la autenticidad a lo largo de mi camino como intérprete. Para mí, la música es como la pintura: cada canción se crea una vez en el estudio, pero a lo largo de la vida, esa misma canción puede transformarse en innumerables formas, con cada actuación sirviendo como un nuevo renacer.A diferencia de la naturaleza pulida y repetitiva de las grabaciones de estudio, prefiero abordar mi arte como un pintor que crea en un lienzo, produciendo una obra única en el momento. No hay nada de malo en disfrutar de la consistencia de la música grabada, pero invito a los amantes de la música a considerar el valor de estar presentes en un espectáculo en vivo con sus artistas favoritos. Cada actuación es un momento auténtico y hermoso que nunca podrá ser replicado.La esencia de la música reside en su energía vibrante cuando se toca en vivo. Hay una vibración especial en lo desconocido que siempre me pone como una moto!”, añadió en su escrito en el que también dio las gracias al público.