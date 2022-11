Por primera vez en la corta historia de Spotify, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado a nivel global a través de dicha plataforma digital por tercer año consecutivo.

Para celebrar la ocasión, en la empresa decidió convertir el botón de corazón (”me gusta”) de la plataforma en el icónico corazón rojo del álbum “Un verano sin ti”. El artista también fue el más escuchado en todos los países hispanohablantes de Latinoamérica.

El artista de música urbana fue seguido en la lista de los más escuchados por Taylor Swift, quien alcanzó el primer lugar de Australia, el Reino Unido, Irlanda, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Qatar, Eslovenia y Singapur. Completando los cinco artistas más escuchados están dos potencias de Toronto, Canadá, Drake y The Weeknd, junto con la banda de K-Pop BTS.

Entre las canciones mas escuchadas durante el 2022, el puertorriqueño también estuvo entre los primeros cinco, en una lista que fue dominada por Harry Styles y su éxito “As It Was”. Por su parte, el tema “Heat Waves”, de la banda británica de indie rock Glass Animals fue la segunda canción más escuchada de 2022, mientras que la colaboración del artista australiano The Kid LAROI con Justin Bieber en “STAY” fue la tercera canción más reproducida del año. El cuarto y quinto lugar recalló en las canciones de Bad Bunny “Me porto bonito” junto con Chencho Corleone, y “Tití me preguntó” de Bad Bunny ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

En cuanto a los álbumes más escuchados en el mundo en el 2022, a pesar de que los ususarios mostraron una gran varidad de gustos, fue “Un verano sin ti” de Bad Bunny, el que ocupó el primer lugar. Este fue seguido por “Harry’s House” de Harry Styles; por el álbum debut de Olivia Rodrigo, “SOUR”, por el álbum “=” de la superestrella del pop británico Ed Sheeran; y por el álbum “Planet Her (Deluxe)” de la rapera y cantante estadounidense Doja Cat.

Por otro lado, el reguetonero puertorriqueño también aparece en la tercera posición dentro de la lista de los artistas más virales globalmente, lo que significa que la música de estos se comparte con mayor frecuencia en las plataformas sociales desde Spotify. Esta categoría fue dominada por Taylor Swift, seguida por The Weeknd, Bad Bunny, BTS y Lana Del Rey.