El exponente urbano Bad Bunny se lanza a otra aventura con una marca al este y su música ser la nueva imagen del más reciente comercial que publicó esta mañana la gaseosa Pepsi.

Su último éxito que encabeza las listas de popularidad, “Where She Goes”, ha sido convertido en el tema oficial para comenzar el verano, con el ritmo particular de Benito Martínez Ocasio, nombre del artista vegabajeño, en el primer comercial de Pepsi que celebra el programa “Dale Play al Verano” con Apple Music.

Bajo un sol candente, se encuentran decenas de personas con cuerpos brillantes a causa del sudor que emanan, en los alrededores de una piscina, donde el cantante funge como salvavidas y hasta lidera una coreografía.

La canción más reciente de Bad Bunny, primera que hace con título en inglés, lanzada a mediados de mayo, le ofrece a los fanáticos el ritmo perfecto para comenzar el verano con la posibilidad de hasta tres meses de acceso ilimitado al catálogo musical de Apple Music como parte del programa “Dale Play al Verano” de Pepsi, lanzado el mes pasado.

“Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche na’ más, que no se vuelve a repetir. En ti quise encontrar, lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir”, dice algunas de las línea, al ritmo de la canción inspirada en el Jersey Club -una mezcla entre house y hip-hop.