La productora puertorriqueña Beatriz Rodríguez estableció un estrecho lazo profesional y de amistad con el fenecido vocalista y músico de Los Enanitos Verdes, Horacio Eduardo “Marciano” Cantero Hernández, que comprendió más de dos décadas de relación.

Al conocer la sorpresiva muerte del músico argentino que falleció el pasado jueves en Argentina por complicaciones renales luego de ser sometido a una operación en la que le extirparon un riñón y parte del bazo, quedó incrédula ante la partida física, pero agradecida de “tener una verdadera amistad de lealtad con Marciano”.

Cantero tenía 62 años y desde finales de agosto estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento el pasado jueves, 8 de septiembre. La productora supo de la hospitalización el 31 de agosto, porque uno de los representantes argentinos de la agrupación se lo comunicó y le solicitó discreción.

“Estoy sufriendo. Estoy de luto. Es una gran tristeza. Es algo que uno se queda en shock. Marciano es de las personas más leales que he conocido en mi vida porque mi relación con los Enanitos Verdes siempre ha sido de una amistad más allá del trabajo. Marciano era de las personas que sí valoran la lealtad. Fui su única representante en Puerto Rico porque él y su equipo siempre lo quisieron así y tuvieron acercamientos, pero ellos nunca cedieron”, detalló la productora que trajo por primera vez en el 1996 a Los Enanitos Verdes en concierto a Puerto Rico.

Desde entonces Rodríguez fue la representante autorizada por la banda argentina para producir sus conciertos en la isla. Los Enanitos Verdes se presentaron por más de dos décadas en Puerto Rico en diferentes escenarios que incluyeron el anfiteatro Tito Puente, el Coliseo Roberto Clemente y el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, entre otros espacios al aire libre.

La productora detalló que tanto el fenecido músico como el resto de los integrantes, el guitarrista Felipe Staiti y el baterista Daniel Piccolo, consideran a Puerto Rico una de sus plazas más importantes y fueron recíprocos en el amor y la lealtad hacia los fanáticos puertorriqueños. Rodríguez y la banda compartieron muchos momentos de amistad fuera de los escenarios.

La agrupación de rock en español cuyos éxitos musicales como “Lamento boliviano” y “Luz de día” siguen cantándose por distintas generaciones se disponía este año a presentarse en la isla, pero la fecha tuvo que ser cambiada para el 2023.

Rodríguez tenía separada y paga la fecha de 29 de abril de 2023 en el Coliseo de Puerto Rico, dijo.

Estaba al tanto del estado de salud

La productora indicó que desde finales de agosto supo de la condición de salud de Cantero mediante una comunicación con Juan Carlos Mendidy, representante del grupo. Tanto ella como todos los que conocían que al músico le encontraron “una mancha en un riñón” estaban confiados en que la voz de “Mi primer día sin ti” saldría del hospital.

“Me dicen lo de la manchita en el riñón, que le iban a realizar los estudios y días después que lo iban a operar. Me quedé sin entender qué le iban a hacer exactamente. Luego me dicen que salió de la operación de cuatro o cinco horas y que las próximas 48 horas eran cruciales. Estuve al pendiente y luego me llega ese mensaje de ‘Marciano falleció'. No lo podía creer. Estoy devastada”, narró Rodríguez.

Ante la muerte del vocalista que fue despedido por cientos de personas en una emotiva ceremonia en la ciudad de Mendoza en Argentina, recordó que “Marciano se notaba cansado en los últimos días de su gira”.

“La gente sigue trabajando y no van a realizarse sus chequeos en los médicos. El cuerpo y el cansancio dan señales y hablan. Tenemos que atender la enfermedades a tiempo”, puntualizó.