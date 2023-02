Beyoncé está sola en el trono de los premios Grammy: con su cuarta victoria el domingo por la noche, se ha convertido en la artista más condecorada en la historia, superando el récord de 26 años que alguna vez tuvo el difunto director húngaro-británico Georg Solti.

La superestrella ahora ha acumulado 32 premios después de ganar la Mejor canción de R&B por “Cuff It”, la Mejor grabación de música electrónica de baile por “Break My Soul”, la Mejor interpretación tradicional de R&B por “Plastic Off the Sofa” y la Mejor música electónica de baile por su séptimo álbum de estudio “Renaissance”, que también está nominado a álbum del año.

Sin embargo, Beyoncé se perdió el hito de empatar el récord de Solti, que se mantuvo desde 1997. El presentador Trevor Noah dijo que iba camino a la ceremonia, pero culpó al tráfico de Los Ángeles por no estar en persona para aceptarla. La canción fue escrita por varios escritores, incluidos Beyonce, The-Dream, Nile Rodgers y Raphael Saadiq.

PUBLICIDAD

Una vez que Beyonce finalmente llegó, Noah le entregó el premio a la mejor canción de R&B en su mesa, que incluía a su esposo Jay-Z y The-Dream. En esa categoría, amplió su récord como la artista con más victorias en la categoría con cinco victorias.

/

El puertorriqueño Bad Bunny abrió los Premios Grammy con una actuación festiva y llena de energía que atrajo a gran parte de la audiencia, incluida Taylor Swift, quien se puso de pie y bailó cerca de su mesa en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Noah presentó a Bunny llamándolo una “fuerza global” que es el artista más escuchado y reproducido en el mundo.

Cuando el programa comenzó en CBS y Telemundo Puerto Rico, Beyoncé ya había ganado dos premios Grammy. La cantante ingresó a la ceremonia del domingo como la principal nominada, incluidos álbum, canción y grabación del año. Si gana en alguna de esas categorías principales, será la primera desde que recibió el premio a la canción del año por “Single Ladies” en 2010.