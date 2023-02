El cantante puertorriqueño de música urbana, Bad Bunny, continúa haciendo historia en el mundo del espectáculo y de la música al conseguir esta noche el premio al Mejor álbum de música urbana en los premios Grammy del 2023. Benito Antonio Mártínez Ocasio compitió con su álbum “Un verano sin ti” con otros cantantes puertorriqueños como Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Farruko, así como el colombiano Maluma.

“Gracias. Esto es muy fácil, porque yo hice este disco con amor y pasión, y cuando haces las cosas con amor y pasión, las cosas son más faciles. Quiero darle las gracias a todos los que escuchan mi música, a todos los artistas que grabaron conmigo y a los productores que trabajaron en el disco“, expresó el puertorriqueño, quien habló en inglés y en español. “Se lo quiero dedicar a Puerto Rico, la cuna y la capital del género y de las leyenda, pero especialmente a todos a las nuevas generaciones que siguen refrescando el movimiento”, expresó el puertorriqueño, quien habló en inglés y en español”.

PUBLICIDAD

Bad Bunny también está nominado para las categorías de Álbum del año (“Un verano sin ti”), así como Mejor interpretación pop como solista (“Moscow Mule”).

Entre otros premios entregados a latinos durante la ceremonia se encontró el dado al panameño Rubén Blades y el grupo brasileño Boca Livre, quienes ganaron el premio a Mejor álbum latino por su trabajo “Pasieros”.

Este es el Grammy número 11 que se gana este popular salsero en su carrera, que incluye mejor álbum tropical y mejor álbum de jazz tropical. Blades compitió en su categoría con Christina Aguilera, Camilo, Fonseca y Sebastián Yatra.

/

Por otro lado, la española Rosalía ganó el premio a mejor álbum de rock o música alternativa por “Motomami”. Junto a la artista, nacida en Sant Cugat del Vallès, estaban nominados grupos y cantantes como Cimafunk, Jorge Drexler, Mon Laferte, Gaby Moreno y Fito Paez.

De la misma forma el Mejor álbum de música regional mexicana paró en manos de Natalia Lafourcade por su álbum “Un canto por México”.

Aunque la transmisión de televisión (en CBS, Paramount+ y Telemundo Puerto Rico) comenzó a las 9:00 p.m. hora de Puerto Rico, desde las 4:30 p.m. comenzó una ceremonia que llamaron Grammy Awards Premiere Ceremony, donde llamaron al escenario los ganadores de casi 80 categorías distintas, las cuales no se vieron en la gala principal.

Entre los premios entregados de más interés para la comunidad latina incluyó Mejor compilación de banda sonora para medios audiovisuales, que fue a parar a manos del dramaturgo de raíces puertorriqueñas, Lin-Manuel Miranda, quien junto a Mike Elizondo y Tom McDougall trabajaron en la música de la película “Encanto” de Disney.

PUBLICIDAD

Se esperaba que la cantante Beyoncé fuera una de las protagonistas de la velada gracias a que fue nominada en nueve categorías en los premios Grammy 2023 por su trabajo en el álbum “Renaissance”. Esto elevó el total de nominaciones en su carrera a la enorme cifra de 88, convirtiéndola en la artista más nominada en la historia de estos premios, empatada curiosamente con su esposo Jay-Z con el mismo número de nominaciones en la historia de estos importantes galardones.

A lo largo de los años, Beyoncé ha recogido 31 trofeos de los Grammy. En esta ceremonia, ya lleva tres premios Grammy, incluyendo las categorías de Mejor álbum de R&B, Mejor actuación de R&B tradicional, por “Plastic Off the Sofa” y mejor grabación dance, por “Break my Soul”.

Kendrick Lamar le siguieron de cerca con ocho nominaciones, seguido por Adele y Brandi Carlile con siete nominaciones cada uno.

Otras premiaciones

Aunque la transmisión de televisión (en CBS, Paramount+ y Telemundo Puerto Rico) comenzó a las 9:00 p.m. hora de Puerto Rico, desde las 4:30 p.m. comenzó una ceremonia que llamaron Grammy Awards Premiere Ceremony, donde llamaron al escenario los ganadores de casi 80 categorías distintas, las cuales no se vieron en la gala principal.

Entre los premios entregados de más interés para la comunidad latina incluyó Mejor compilación de banda sonora para medios audiovisuales, que fue a parar a manos del dramaturgo de raíces puertorriqueñas, Lin-Manuel Miranda, quien junto a Mike Elizondo y Tom McDougall trabajaron en la música de la película “Encanto” de Disney.

PUBLICIDAD

Además de eso, la lista de premios latinos incluyó a

¿Qué otros puertorriqueños estaban nominados este año?

El músico Miguel Zenón fue nominado en las categorías de Mejor composición instrumental, así como Mejor álbum de jazz latino. De la misma forma, Bad Bunny compartió nominación al Mejor Álbum de Música Urbana con sus compatriotas Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Farruko.

Por otro lado, Marc Anthony, Víctor Manuelle y Tito Nieves fueron candidatos a llevarse el premio a “Best Tropical Latin Album”. Además de eso, Miranda también estuvo nominado en las categorías de “Mejor grabación para audio libro, narración o lectura de cuento por su trabajo en “Aristotle and Dante Dive Into The Waters of the World” y “Mejor canción escrita para un medio visual por “We Don’t Talk About Bruno” de la película “Encanto”.