Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Black Guayaba lleva a sus fans a un recorrido musical íntimo

La banda se presentó en concierto en el Centro de Bellas Artes en Santurce

23 de febrero de 2026 - 8:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Black Guayaba se presentó en concierto el 21 de febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes en Santurce. (Dianeris.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La banda puertorriqueña Black Guayaba protagonizó el pasado sábado una emotiva y poderosa presentación en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, en la que celebró la trayectoria musical de la agrupación y su conexión con el público.

RELACIONADAS

El concierto, producido por Osvaldo Rocafort para Lana Productions, se convirtió en un recorrido sonoro por los éxitos que han marcado la historia del grupo dentro del rock latino, con la esencia que los distingue desde sus inicios.

“Muy buenas noches. Bienvenidos al Black Guayaba Deluxe Experience. Gracias por estar aquí; estamos muy contentos de tenerlos y poder celebrar juntos una noche tan especial”, expresó uno de los integrantes de la banda al ocupar el escenario. La atmósfera del concierto recreó un ambiente íntimo y nostálgico que permitió revivir momentos claves de la carrera de los músicos.

La segunda parte del show elevó la energía del recinto con arreglos renovados, una ejecución musical sólida y una puesta en escena cuidadosamente diseñada para resaltar la fuerza interpretativa de la agrupación.

A lo largo de la noche, la banda interpretó temas de su repertorio tales como “Aquí me quedo yo”, “Tarde o temprano”, “Tanto”, “Ayer`”, “Yo no” y “Siempre” junto a Christian Pagán”, “Piénsalo bien”, “Una vida sin ti”, “Frío”, “Vuelve”, “Dulce obscenidad”, “Te quiero tanto” junto a Denise Quiñones”, “Atrapado”, “Sin tu amor”, “Tú lo sabes bien”, “Lejos”, entre otros grandes éxitos.

La banda Black Guayaba.
La banda Black Guayaba. (Dianeris.com)

El público respondió con ovaciones constantes, coreando cada canción y confirmando el impacto emocional que el repertorio de Black Guayaba continúa generando en la escena musical puertorriqueña. La producción se destacó por su calidad técnica, iluminación y sonido, elementos que complementaron una experiencia artística pensada para conectar desde la música y la memoria colectiva.

La apertura del espectáculo estuvo a cargo de la joven cantautora Elena, mientras que el intermedio contó con la participación del talentoso comediante Oski Morales.

Con esta presentación, Black Guayaba reafirma su posición como una de las bandas más influyentes del rock en Puerto Rico.

Tags
Black GuayabaSanturceConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 23 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: