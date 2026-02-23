Black Guayaba lleva a sus fans a un recorrido musical íntimo

La banda puertorriqueña Black Guayaba protagonizó el pasado sábado una emotiva y poderosa presentación en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, en la que celebró la trayectoria musical de la agrupación y su conexión con el público.

El concierto, producido por Osvaldo Rocafort para Lana Productions, se convirtió en un recorrido sonoro por los éxitos que han marcado la historia del grupo dentro del rock latino, con la esencia que los distingue desde sus inicios.

“Muy buenas noches. Bienvenidos al Black Guayaba Deluxe Experience. Gracias por estar aquí; estamos muy contentos de tenerlos y poder celebrar juntos una noche tan especial”, expresó uno de los integrantes de la banda al ocupar el escenario. La atmósfera del concierto recreó un ambiente íntimo y nostálgico que permitió revivir momentos claves de la carrera de los músicos.

La segunda parte del show elevó la energía del recinto con arreglos renovados, una ejecución musical sólida y una puesta en escena cuidadosamente diseñada para resaltar la fuerza interpretativa de la agrupación.

A lo largo de la noche, la banda interpretó temas de su repertorio tales como “Aquí me quedo yo”, “Tarde o temprano”, “Tanto”, “Ayer`”, “Yo no” y “Siempre” junto a Christian Pagán”, “Piénsalo bien”, “Una vida sin ti”, “Frío”, “Vuelve”, “Dulce obscenidad”, “Te quiero tanto” junto a Denise Quiñones”, “Atrapado”, “Sin tu amor”, “Tú lo sabes bien”, “Lejos”, entre otros grandes éxitos.

La banda Black Guayaba. (Dianeris.com)

El público respondió con ovaciones constantes, coreando cada canción y confirmando el impacto emocional que el repertorio de Black Guayaba continúa generando en la escena musical puertorriqueña. La producción se destacó por su calidad técnica, iluminación y sonido, elementos que complementaron una experiencia artística pensada para conectar desde la música y la memoria colectiva.

La apertura del espectáculo estuvo a cargo de la joven cantautora Elena, mientras que el intermedio contó con la participación del talentoso comediante Oski Morales.