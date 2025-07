Carlos Nevárez celebra sus 10 años en la salsa en Santurce

“Todo el que me acompañe esa noche va a escuchar casi todo el repertorio de mi música, desde mis comienzos. Va a ser un espectáculo bien íntimo, pensado para todas esas personas que han estado conmigo durante estos 10 años, o que se han ido sumando al proceso, a quienes llamo el ‘Convicio’, en vez de el ‘Combo’”, indicó Nevárez, nacido y criado en Trujillo Alto. “Va a ser un espectáculo audiovisual increíble, donde tendremos visuales de diferentes vídeos y presentaciones en vivo que he tenido con los años. También vamos a usar secuencias con efectos que no se pueden recrear en vivo y tendremos al actor puertorriqueño, Jairo Calero, como moderador del ‘show’”.