Christian Alicea muestra cómo jugar dominó al ritmo de la salsa

El cantante Christian Alicea estrenó el video musical de su sencillo “El dominó”, uno de los temas favoritos de su reciente álbum “Swingkete Vol. 1 – Maratón".

Con el sencillo “El dominó”, Alicea combina tradición y modernidad, con u tema lleno de sabor, energía, humor y esencia boricua.

Bajo el concepto de una tarde boricua en medio de un juego de dominó, salsa, billar y la energía festiva que caracteriza al artista, desde el emblemático Colmado Santa Marta en Caguas, se grabó el video dirigido por Francisco Mejías.

El estreno del video coincidió con un momento especial en la vida musical de Alicea, ya que ayer, sábado, compartió escenario junto a Olga Tañón en las fiestas navideñas del Municipio de Manatí. El encendido navideño se hizo en la plaza pública de Manatí y los cantantes juntos en tarima pudieron interpretar su colaboración “Vamos a ser feliz”. Los artistas lanzaron este tema en el 2024.

PUBLICIDAD

La celebración navideña contó con música en vivo, kioskos y artesanos. El gran cierre musical estuvo a cargo de ambos artistas en tarima.

En los últimos meses, Alicea ha consolidado su presencia en la música tropical, con su álbum más reciente recibió elogios de la crítica al entrar en las listas del Billboard Tropical Airplay, donde logró dos canciones simultáneamente en el Top 20. Además, su participación en los Latin Grammy 2025 con Amazon Music y en la gira del 50 aniversario de Tito Nieves lo ayudó en su proyección internacional.