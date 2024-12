Christian Alicea cierra el año con el lanzamiento de su calendario 2025

View this post on Instagram

El 2024 ha sido un año importante para Alicea al consolidar su presencia como una de las voces más dinámicas de la salsa moderna. Su álbum “Yo Deluxe” le valió una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum de Salsa y dos nominaciones al Premio Lo Nuestro en las categorías de Álbum del Año - Tropical y Artista Revelación Masculino. Billboard también lo destacó como uno de los “15 Latin & Spanish Artists to Watch in 2024″ y como “Billboard Latin Artist on the Rise”.