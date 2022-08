A cien años del natalicio de la célebre compositora y cantante puertorriqueña Sylvia Rexach, son muchas las actividades que se han organizado para conmemorar su obra y legado musical.

Sin embargo, uno de los herederos, Jaime Lamboy Riley, nieto de Sylvia Rexach (hijo de Sylvia Riley Rexach, fallecida en 2014) denunció ayer que la obra de su famosa abuela no se escucha en la radio ni se promueve debido a que hay una percepción errónea de que la Asociación de Compositores y Escritores de la Música Latinoamericana (ACEMLA) tiene los derechos de difusión y ejecución pública de su música. Se trata de una organización que otorga “licencia, cobra y administra todo lo relacionado con derechos autorales en el área de ejecución dentro del mercado de los Estados Unidos”.

“Hemos encontrado que las grandes emisoras radiales y de televisión, así como los productores (de eventos) tienen dificultades para promover su música debido a la creencia de que ACEMLA ostenta los derechos de autor de la música de Sylvia Rexach. Eso ha dificultado la posibilidad de que se pueda presentar y promover en distintas actividades. Pero los derechos de difusión y ejecución de su música descansa en dos personas: mi tía Sharon Riley y este servidor como nieto y heredero”, sostuvo Lamboy Riley en entrevista telefónica, aunque aceptó que su tía tuvo un contrato con esa entidad, pero dijo que fue cancelado hace cerca de un año.

“Yo tengo derecho al 50% y nunca he tenido contrato con ACEMLA. Pero lo que hemos escuchado es que las televisoras y las radioemisoras no quieren realizar ninguna promoción por temor a que ACEMLA tome alguna acción. De hecho, en su página en internet tiene el catálogo de las canciones de Sylvia Rexach haciendo la representación de que tiene los derechos sobre ellas”, reiteró Lamboy Riley.

Según Lamboy Riley, esa situación ha afectado particularmente dar a conocer un evento en el que se ha involucrado la familia para celebrar el centenario del natalicio de la compositora. Se refiere al proyecto musical/teatral “Un solo corazón”, que se llevará a cabo el domingo, 16 de octubre, en la Sala Pau Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce y en el que su tía cantará las canciones de su madre. Se trata, agregó, del único tributo que involucra la participación de Sharon Riley además de los dos únicos nietos de la fenecida compositora: él y su prima Sylvia (hija de Sharon).

Sharon Riley cantará las canciones de su madre, Sylvia Rexach, el 16 de octubre, en la Sala Pau Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce, como en el centenario de su natalicio. (Archivo)

“Para que el público se pueda enterar de este evento, la productora tiene que ir a los medios para promocionarlo, pero hay reservas en darle espacio ante la confusión creada sobre la otorgación de licencias. Yo quiero, de alguna manera, dejar claro al público dos cosas: que en estos momentos ACEMLA no ostenta derecho alguno de ejecución pública de Sylvia Rexach porque son derechos que tiene Sharon Riley y este servidor y, aún si los tuviera (que no es cierto) yo, como heredero y tenedor del 50% tengo la potestad de emitir esas licencias, algo que ya lo he hecho con algunos productores para dejar claro y abrir las puertas para que la música de Sylvia se pueda promocionar”, subrayó Lamboy Riley, quien destacó que tanto él como su tía se han comunicado con ACEMLA por medio de su representante legal exigiendo que “cesen y desistan de mantener el catálogo de la música de Sylvia Rexach en su página de internet”.

Pero, según la licenciada Yolanda Álvarez, representante legal de la familia Riley-Rexach, hasta el momento eso no ha sucedido “y nosotros nos estamos preparando para tomar las acciones correspondientes”.

“El punto que queremos traer es que, independientemente de que el catálogo de la música de Sylvia Rexach aparezca en la página de esta organización, la realidad es que cualquier persona que tenga la autorización de Jaime o de Sharon, puede ejecutar su música públicamente. En el caso de Jaime, él emite su propia licencia de ejecución pública, pero cualquiera de los dos puede dar una autorización. Lo que no puede hacer ese coautor es dar una exclusividad”, explicó la licenciada Álvarez.

En ese sentido, Lamboy Rexach dijo que lo que quieren es “abrir las puertas de la comunicación” con los medios de difusión en Puerto Rico “para aclarar esa percepción errónea de que ACEMLA es el tenedor exclusivo de esos derechos o que sin su permiso no se puede hacer nada”. “Nuestra única intención como familia es que el pueblo de Puerto Rico disfrute de la obra de Sylvia Rexach, que las nuevas generaciones la conozcan y que podamos mantener vivo el legado de las composiciones de Sylvia Rexach”.

Lo que dice ACEMLA

Según el presidente de ACEMLA, Raúl Bernard, el contrato no ha expirado y “la familia sigue recibiendo pagos por regalías”. Mientras, el abogado de la organización, licenciado Rafael Pinzón, indicó en entrevista telefónica que “Sharon Riley firmó contrato con ACEMLA el 19 de diciembre de 2018 y con LAMCO (Latin American Music Co. registrada bajo las siglas de ACEMLA y que también corre con el mismo catálogo) en la misma fecha, pero una de las partes la firmó el 26 de diciembre del mismo año”.

“Según la información que tengo hasta el momento, el contrato con ACEMLA es por diez años y se renueva de forma automática, siempre y cuando la otra parte no rescinda el mismo. Y el contrato con LAMCO es por la vida de la obra siempre y cuando la otra parte rescinda del mismo”, explicó el licenciado Pinzón, quien dijo que hasta el momento entiende que no se ha recibido ninguna petición para rescindir los contratos y reiteró que es la información que tiene “hasta el momento”.

Bernard también envió copia de un artículo publicado el 9 de abril de 2019 por la Fundación Nacional para la Cultura Popular, titulado “Bajo ACEMLA Sylvia Rexach”, donde se indica que “el reciente registro del catálogo de composiciones de Sylvia Rexach con la Asociación de Compositores y Editores de Música Latinoamericana (ACEMLA)”.

En el artículo, escrito por el periodista Jaime Torres Torres, Sharon Riley expresó que: “No conozco de los pormenores técnicos. Me hicieron un acercamiento (ACEMLA) porque hubo dinero recaudado por ejecuciones de la música de Sylvia y hace poco me llegó un buen cheque. Mi hermana (su sobrino porque ella falleció) y yo somos los herederos de su música. Ellos se encargan de que las regalías lleguen a las personas a quienes tienen que llegar”.

Además, en la publicación Sharon reiteró que la decisión de asociarse a ACEMLA se le debía respetar. “Si se monta un espectáculo y se usa la música se debe pagar. Cuando un artista hace una grabación para televisión paga cámaras y luminotécnicos. Pues entonces también se debe pagar por la música. Se debe proteger la obra porque de lo contrario no hay control. Tiene que haber un guardián. No es tomar una canción de un baúl y seguir caminando con ella. El producto de un programa de radio es la música y los herederos de los compositores deben recibir sus regalías. Sea puertorriqueño, chino, japonés o norteamericano, la música hay que pagarla porque esto es un negocio”.

Sin embargo, de acuerdo a un mensaje electrónico recibido, “Sharon Riley Rexach endosa estos puntos en su totalidad”.