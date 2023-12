El legendario Coro de Niños de Ponce celebró su cuadragésimo concierto con un llamado a la paz mundial, a través de un variado repertorio de Navidad que cautivó a sobre 400 espectadores que llegaron anoche al Teatro Monseñor Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica en la Ciudad Señorial.

Allí la agrupación coral, fundada y dirigida por María Inés Suárez Pérez-Guerra desde 1983, deleitó a su audiencia con una selección de temas musicales adaptados a cada nivel de preparación académica, evocando sublimes recuerdos y alegría entre los presentes.

“Decir Navidad es decir regalo, don, luz, amor, perdón, sonrisa, ilusión, esperanza, aurora, fe, estrella y paz”, manifestó la educadora ponceña en su mensaje inicial. “En el cartel con el programa de este concierto verán que hay tres niños abrazados, adorando al príncipe de la paz: un niño árabe, un niño judío y una niña musulmana”.

“Nuestro mundo necesita paz. Nuestro país necesita paz. Nuestras familias necesitan paz. Cada uno de nosotros necesita paz”, resaltó Suárez Pérez-Guerra. “Ese es el mejor regalo que podemos hacernos esta Navidad y es el que queremos darles esta noche”, resaltó.

El coro elemental junto sus talentos con el coro de concierto, con canciones como ‘Venid, pastores’, ‘Aguinaldo’ y, ‘Trullas de mi corazón’. (Suministrada)

Gran repertorio

El concierto navideño comenzó con la ternura y paz original que transmiten nuestros niños más pequeños, los del coro de preparatoria, quienes se adueñaron del escenario con sus angelicales voces al interpretar “En mi recuerdo”, de la película “Home Alone”.

Luego, los pequeños entre 6 a 12 años, dirigidos por la profesora Agnes Ruiz Torres, cantaron “Vicentillo” con acompañamiento de campanas y piano, a cargo del profesor Gilberto Méndez.

Su participación culminó con un potpurrí de Navidad que, incluyó “Si me dan pasteles”, “Yo bajo del monte”, “Aguinaldo jíbaro” y “El burrito sabanero”, este último a son de güiro y palos de percusión.

En un aparte con este diario, la directora del coro de preparatoria por los pasados 26 años, confesó que “ha sido una experiencia enriquecedora”.

“Actualmente son 36 estudiantes. Es una clase donde se interactúa, se aprende jugando, donde ellos tienen movimiento corporal, banda rítmica y clase de coro en dos periodos semanales de 45 minutos”, apuntó emocionada por el resultado en escena.

El concierto navideño dio paso a los estudiantes del coro elemental, capitaneados por la profesora Mayte Morales Frau, los cuales irradiaron desde el principio con hermosas melodías tales como el villancico americano de origen ucraniano, “Carol of the Bells”, de Mykola Leontovych y Peter Wilhousky.

María Inés Suárez Pérez-Guerra, fundadora y directora del Coro de Niños de Ponce. (Suministrada)

Rápidamente, el nivel elemental continuó con “Jingle Bells” y “Décimas al Coro de Niños de Ponce”, en la cual una de sus integrantes demostró su talento en la trova puertorriqueña.

Entretanto, el coro de concierto arribó al escenario, dirigido por Suárez Pérez-Guerra, eclipsando con su dominio vocal en cada canción, entre estas, “Et in terra pax”, “Niño lindo”, “Tres estrellitas” y “Calypso Lullaby”, interactuando con la flautista Nélida Hernández Bermúdez.

Durante su participación, la laureada educadora hilvanó su contagiosa pasión musical con la energía juvenil desplegada en el escenario, haciendo suya cada letra del repertorio escogido para la memorable ocasión.

Acompañados al piano por el profesor Julio Suárez Fajardo, los estudiantes de mayor tiempo en el coro ponceño hicieron alarde de lo bien aprendido en todos estos años, mientras entonaron el tradicional “Villancico yaucano”, que arrancó cientos de aplausos.

Su próxima pieza fue “Hermoso bouquet”, seguido de “Nocturno de Navidad” y “Sucedió en Belén”, esta última pieza escrita por la fundadora de la agrupación coral.

Grandes actuaciones

Por si fuera poco, luego subió el coro elemental para juntar sus talentos con el coro de concierto, con canciones como “Venid, pastores”, “Aguinaldo” y “Trullas de mi corazón”.

Finalmente, la masa coral integrada por unos 70 estudiantes abarrotó las tablas para interpretar magistralmente “Stille Nacht”, “Villancico de Navidad-Hosana” y “Let There Be Peace on Earth”, bajo la batuta de su fundadora.

El Coro de Niños de Ponce interpretór magistralmente ‘Stille Nacht’, ‘Villancico de Navidad- Hosana’ y, ‘Let There Be Peace on Earth’, entre otros. (Suministrada)

“Uno siente que se ha hecho mucho con cada grupo de niños. Ya tenemos niños de 45 años que empezaron con nosotros hace 40 años, pero se siente mucha satisfacción porque sientes que el coro ha hecho una labor, ha dejado una huella positiva en nuestra ciudad y en nuestro país”, expresó la directora coral.

“Uno siente que contribuye a la formación de estas personitas que llegan a nosotros cuando son niños y que nos dejan cuando son adolescentes, cuando van a la universidad, se abren paso, se abren camino. Uno toca de cierta forma esas vidas y los ayuda a desarrollarse. Y eso nos da la satisfacción a todos los que estamos trabajando con ellos en el coro. Somos un equipo”, apuntó.

“Repique Caribeño” y audiciones

Entretanto, la directora del coro de campanas durante 32 años, Nahir Mercado, invitó a la ciudadanía a participar del tradicional concierto “Repique Caribeño”, el viernes, 15 de diciembre a las 6:00 p.m. en la Parroquia Cristo Rey de Ponce.

Asimismo, el coro tendrá audiciones para nuevos integrantes del martes, 9 al jueves 11 de enero y, del martes 23 al jueves, 25 de enero de 2024, en la sede de la institución ubicada en la antigua escuela Salustio Clavell de la urbanización Villa Flores de Ponce. Para información, llama al 787-844-0405.