Daddy Yankee regresa luego de su retiro de los escenarios en 2022 en lo que llama “una nueva era”

La revista musical estadounidense Billboard anunció este miércoles que el exponente urbano puertorriqueño Daddy Yankee hará su esperado regreso a la industria musical durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025, que se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el histórico Fillmore Miami Beach.

Por primera vez, desde que anunció su retiro de los escenarios en 2022, el creador del popular éxito “Gasolina” participará en una conversación con Billboard como parte del panel exclusivo “El Poder de la Reinvención”.

Según se informó, en esta sesión el artista reflexionará sobre su carrera, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo.

En el adelanto, se detalló que el cantante “confirmó su regreso, marcando el inicio de una nueva era definida por la reinvención, la narrativa y una ambición global”.

El Billboard Latin Music Week reúne a figuras importantes de la música, el entretenimiento y la cultura.

La programación de este año incluye a Alofoke, Anuel AA, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Grupo 5, Guaya, Humberto “Humby” Viana, Julio Reyes Copello, Kapo, Laura Pausini, Leo Royas of Escuela de Nada, Luis R. Conriquez, Molusco, Myke Towers, Netón Vega, Óscar Maydon, Ozuna, Pablo Alborán, Silvana Estrada, Venesti, Xavi, Yami Safdie, y muchos más por anunciarse.

“La Semana Billboard de la Música Latina siempre ha sido el lugar donde se escribe la historia. En 2006, Daddy Yankee fue la estrella del Star Q&A en la Conferencia Billboard de la Música Latina y el primer artista de reguetón en aparecer en nuestra portada. Ahora, su regreso marca otro capítulo trascendental en nuestra historia”, dijo Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, en declaraciones escritas.

“Su camino de reinvención no solo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos, por igual”, agregó.