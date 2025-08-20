Opinión
20 de agosto de 2025
92°nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Daddy Yankee regresa luego de su retiro de los escenarios en 2022 en lo que llama “una nueva era”

El artista boricua hará su esperado regreso a la industria musical durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025

20 de agosto de 2025 - 1:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daddy Yankee participará en una conversación con Billboard como parte del panel exclusivo “El Poder de la Reinvención”. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La revista musical estadounidense Billboard anunció este miércoles que el exponente urbano puertorriqueño Daddy Yankee hará su esperado regreso a la industria musical durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025, que se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el histórico Fillmore Miami Beach.

RELACIONADAS

Por primera vez, desde que anunció su retiro de los escenarios en 2022, el creador del popular éxito “Gasolina” participará en una conversación con Billboard como parte del panel exclusivo “El Poder de la Reinvención”.

Según se informó, en esta sesión el artista reflexionará sobre su carrera, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo.

En el adelanto, se detalló que el cantante “confirmó su regreso, marcando el inicio de una nueva era definida por la reinvención, la narrativa y una ambición global”.

"No es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito": Daddy Yankee causa revuelo con su mensaje de despedida

"No es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito": Daddy Yankee causa revuelo con su mensaje de despedida

El máximo líder de la música urbana anunció su conversión al cristianismo con este mensaje.

El Billboard Latin Music Week reúne a figuras importantes de la música, el entretenimiento y la cultura.

La programación de este año incluye a Alofoke, Anuel AA, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Grupo 5, Guaya, Humberto “Humby” Viana, Julio Reyes Copello, Kapo, Laura Pausini, Leo Royas of Escuela de Nada, Luis R. Conriquez, Molusco, Myke Towers, Netón Vega, Óscar Maydon, Ozuna, Pablo Alborán, Silvana Estrada, Venesti, Xavi, Yami Safdie, y muchos más por anunciarse.

El "Big Boss", Daddy Yankee, ofreció este jueves la primera función que sirvió como apertura a su icónico concierto de despedida "La Meta" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.Fanáticos disfrutaron en vivo del repertorio musical del exponente urbano que se extenderá hasta el 3 de diciembre, fecha en que el artista cerrará su ciclo musical.Las funciones en el Coliseo de Puerto Rico continúan el viernes, sábado y culminan el domingo, 3 de diciembre.
1 / 10 | Fotos: así se vio la primera función del concierto de despedida del "Big Boss", Daddy Yankee, en el Coliseo de Puerto Rico. El "Big Boss", Daddy Yankee, ofreció este jueves la primera función que sirvió como apertura a su icónico concierto de despedida "La Meta" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Carlos Rivera Giusti

“La Semana Billboard de la Música Latina siempre ha sido el lugar donde se escribe la historia. En 2006, Daddy Yankee fue la estrella del Star Q&A en la Conferencia Billboard de la Música Latina y el primer artista de reguetón en aparecer en nuestra portada. Ahora, su regreso marca otro capítulo trascendental en nuestra historia”, dijo Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, en declaraciones escritas.

“Su camino de reinvención no solo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos, por igual”, agregó.

Billboard Latin Music Week 2025 concluirá con un concierto final de celebración el viernes 24 de octubre. El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se transmitirán en vivo desde Miami el jueves, 23 de octubre por Telemundo y Peacock.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
El diario de hoy
miércoles, 20 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
