Después de candente presentación, JLo anuncia su residencia en Las Vegas

La superestrella del pop anunció oficialmente su nueva residencia titulada “Up All Night Live in Las Vegas” , que arrancará con dos funciones especiales para despedir el año, el 30 y 31 de diciembre de 2025 , en The Colosseum at Caesars Palace , uno de los recintos más emblemáticos del Strip.

El espectáculo promete una dosis intensa de música, baile y energía con los grandes éxitos de la intérprete como “If You Had My Love”, “Waiting for Tonight”, y “On the Floor”, junto a nuevas sorpresas que aún no han sido reveladas.