Más que un problema de salud, la dificultad de la famosa cantante Katy Perry para controlar el párpado derecho -que se le cierra en un momento durante su concierto el pasado sábado 22 de octubre en Las Vegas-, parece ser una estrategia publicitaria.

El vídeo, que de inmediato se viralizó en las redes sociales, muestra el momento en que la intérprete parecía incapaz de mantener su ojo derecho abierto. La artista está frente al público y trata de controlar el movimiento de su párpado, mientras usa su mano, hasta que después de varios intentos lo logra. Una escena que ha generado preocupación entre su fanaticada, pero también risas y burlas, además de los que creen que se debe a las vacunas contra el Covid-19 o hasta un derrame cerebral.

Para el oftalmólogo Ian Piovanetti lo que le pasó a Perry está bastante claro: es un “photo shoot moment”, planificado para tomar el vídeo desde ese ángulo. “Lo hemos discutido (con otros oftalmólogos) y, en resumen, entendemos que es algo hecho a propósito. Ella tiene un control de los párpados que puede cerrarlos y abrirlos sin hacer movimientos o muecas gracias al bótox que tiene inyectado en la frente. Posiblemente eso es lo que está pasando”, afirma el especialista, quien explica que el bótox inyectado en la frente le permite hacer esos movimientos.

Sin embargo, el especialista explica que hay unas condiciones en las que el ojo puede abrirse y cerrarse involuntariamente “pero no es de la manera que ella lo hace”. Menciona, por ejemplo, el blefaroespasmo, que son contracciones o espasmos que la persona no puede controlar. “Usualmente, hay movimiento alrededor del ojo y son involuntarios por condiciones neurológicas. Pero lo que ella tiene (Perry) no es típico de eso”, agrega el doctor Piovanetti, quien cree que el movimiento que hacía con la mano para abrir el ojo “es a propósito y parte del show”.

Según el National Eye Institute, la contracción de los músculos del párpado pueden deberse a estrés, síndrome del ojo seco, exceso de cafeína y falta de sueño. “La mayoría de las veces, las contracciones desaparecen espontáneamente”, agrega.

Otra posible causa que se ha mencionado es la parálisis facial, que consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario en un lado de la cara. Pero el doctor Piovanetti señala que cuando eso pasa, la cara se vira hacia un lado y el ojo se puede quedar abierto. “Pero eso pasa una vez, no empieza a brincar o a cerrar como si fuera una muñeca. Lo otro que se ha hablado es que fuera un derrame cerebral, pero tampoco se presenta de esa forma”. De la misma forma, enfatiza en que las vacunas no causan ese tipo de problema y tampoco cree que sea una “condición neuro oftalmológica”.

No obstante, es importante aclarar que la caída súbita de un párpado se puede deber a un problema de salud serio. Según explica el optómetra Rubén Román, una posible causa puede ser un pequeño infarto en el cerebro y dependiendo del área afectada, uno o los dos párpados se pueden afectar.

“Sin embargo, en estos casos debe haber otros síntomas como debilidad de uno de los lados del cuerpo o visión borrosa. Otras causas pueden ser: una pequeña fisura en la arteria carótida, descontrol de la tiroides, dolor de cabeza severo y condiciones preexistentes como diabetes”, explica el doctor Román, tras mencionar que también pueden ocurrir traumas en el cuello o un tumor en el pulmón que dañe los nervios periferales.

Al momento, el equipo de la cantante no se ha pronunciado respecto a lo que le pasó a Katy Perry en el escenario y la cantante tampoco ha explicado a qué se debió.