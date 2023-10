El salsero Domingo Quiñones empacó sus “motetes” para partir a lo que será su nuevo hogar, Medellín, Colombia, al menos por los próximos meses, para un importante papel en “Una aventura de amor”, un musical inspirado en La Sonora Matancera.

“Estoy contento. Yo acá (en Puerto Rico) estoy haciendo música, estoy escribiendo… y en otros lugares están pensando en que soy la persona perfecta para este papel. Y eso me llena de mucha alegría”, comentó en entrevista con El Nuevo Día a días de trasladarse a la llamada “Ciudad de la Eterna Primavera” y prepararse para el papel protagónico.

El musical “Una aventura de amor” girará en torno a la legendaria orquesta cubana La Sonora Matancera, que celebra 100 años desde su creación. Inicialmente, las funciones solo recorrerían varias ciudades de Colombia, sin embargo, recientemente el salsero se enteró de que nuevamente tendrá que hacer maletas para presentarse en Japón y Europa.

PUBLICIDAD

“El hecho de ir a Japón con una obra que tiene la música de La Sonora Matancera que cumple 100 años de ser fundada, y que un boricua esté ahí… es algo grande para mí”, contó con un tono nostálgico, pues dejará en la Isla a sus seres queridos. “Me causa un poco de nostalgia, yo tengo un nieto de 4 años, una de 22 y otra de 23, mis hijos están aquí (en Puerto Rico) y los veo casi todos los días. Y en ese aspecto… tengo que adaptarme”.

Visiblemente emocionado por embarcarse en esta nueva aventura, Domingo Quiñones está más que listo para su puesta en escena en el país cafetero, pues cuenta con vasta experiencia tras papeles en las obras “Jesus Christ Superstar” (1998), “¿Quién mató a Héctor Lavoe?” (1999) y “I Like it Like That” (2016).

Para “Una aventura de amor” Domingo Quiñones prestará su inigualable voz para entre siete a ocho temas, entre los que se encuentra “En el Bajío”, de la fenecida Celia Cruz y La Sonora Matancera. De igual manera, compartirá créditos con colegas del género, los cantantes colombianos Elizabeth ‘Betty’ Kaar y Tito Murillo.

La Sonora Matancera se destaca por ritmos tropicales como el guaguancó, la guaracha, el bolero, el merecumbé, el mambo y la salsa de la década de los 80.

El telón de “Una aventura de amor” subirá en enero de 2024.