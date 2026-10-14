Draco Rosa lleva su música al Tiny Desk de NPR

El cantautor puertorriqueño Draco Rosa llegó al escenario de Tiny Desk, la popular serie de conciertos íntimos de NPR Music, con cuatro canciones que recorren distintas etapas de su trayectoria musical.

Su presentación forma parte de “El Tiny”, la programación especial con la que la emisora estadounidense celebra el Mes de la Herencia Hispana, y ya está disponible en las plataformas de NPR.

Desde las oficinas de NPR en Washington, D. C., el artista interpretó “Lie Without a Lover”, “Quiero Vivir” y “Todo Marcha Bien”, antes de cerrar con “Vagabundo”, tema que da título al álbum que publicó en 1996 y que marcó su identidad como solista.

Su participación en Tiny Desk coincide con un nuevo capítulo de su trayectoria. Su álbum más reciente, “Olas de Luz”, publicado en 2026, obtuvo dos nominaciones al Latin Grammy: mejor álbum de pop/rock y mejor canción de rock por “Montserrat”.

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A lo largo de su carrera, el artista ha recibido premios Grammy y Latin Grammy, además de ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.