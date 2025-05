Ed Harvest siembra el rock boricua con su álbum debut “Cosecha”

“Siempre me ha gustado el rock, y bandas que siempre he admirado, como “The Beatles” que cuenta siempre con su propia identidad. Yo hice rock por varios años en Estados Unidos, pero siento que mi identidad no era… estaba pretendiendo ser otra persona dentro de la música”, reflexionó el joven de 27 años de edad. “Y cuando vine a Puerto Rico me di cuenta de que todo lo que he aprendido ha sido en mi isla. La música, la cultura y su folclor. Así que decidí ser parte de esa mezcla de lo que es el rock boricua. Definitivamente, este álbum soy yo”.