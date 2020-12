El periodo de pandemia para la cantante Ednita Nazario ha sido un proceso de sumar y restar.

Por un lado, completó la primera parte de su proyecto musical al lanzar hoy el EP, titulado “La más loca”, -una nueva colección de canciones pasionales e intensas que solo la “Diva de Ponce” suele interpretar con tanto sentimiento-, a su vez que materializó el deseo de grabar y filmar un video con su amigo Luis Fonsi. Mientras que por el otro, regresó a la soltería al culminar su relación sentimental con Omar González.

“La pandemia trae y quita. Terminamos nuestra etapa de pareja y ahora somos buenos amigos. Estamos muy bien y la verdad es que fue una experiencia muy bonita y de respeto”, confesó la artista sobre el fin de su relación de pareja con el militar a quien conoció el 2018 en un viaje entre las ciudades de Miami a San Juan.

La vocalista aprovechó los meses de encierro provocado por la crisis de salud a causa COVID-19 para seguir sumando proyectos a su carrera. Ednita no para y ninguna circunstancia la detiene.

Es por ello que decidió adelantar para este año la primera parte de su producción “La más loca, la más bella”, con un EP de cinco canciones que incluye la grabación del tema “Se nos fue la mano”, grabado con su colega Fonsi.

La otra parte del proyecto que será “La más bella” espera “poder presentarla con el favor de Dios y si las circunstancias lo permiten en el 2021”.

El nuevo sencillo y video de “Se nos fue la mano”, lanzado hoy junto a la producción musical, se trata de un dueto perfecto en armonía de voces, ya que no se establece la primera ni la segunda voz entre ambos cantantes. Tanto así, que muchos seguidores de ambos artistas puertorriqueños se cuestionan ¿por qué no lo hicieron antes?.

La respuesta de Ednita es que “no existe casualidades y las cosas pasan cuando tienen que pasar”.

Ambos han cantado juntos y mantienen una estrecha amistad, sin embargo, nunca habían podido entrar de la mano a un estudio de grabación.

“Fonsi y yo somos amigos hace mucho tiempo y él me ha escrito canciones para mis discos. La primera canción que Fonsi escribió para otro artista fue para mí. Somos amigos de verdad. Soy amiga de su papá, de su hermano y de su familia. Hemos cantado juntos, pero grabar no se nos había dado. Pienso que no habíamos encontrado la canción adecuada. He estado trabajando con Manolo Ramos en los últimos discos y cuando me presentó la canción dije: ‘esto es un dúo con Fonsi’ y por casualidad me encontré con Tony Mojena y le dije que le iba a enviar la canción a Fonsi. Se la mandé e inmediatamente me respondió: ‘Amén’”, narró la intérprete que festeja haber podido grabar el tema a dúo antes de la pandemia.

Con apenas unas horas de haber lanzado el video, la cantante festeja la aceptación y respaldo que ha recibido de los fans de Fonsi y de ella. En el caso del cantautor fue su regreso a los temas románticos, luego de plasmar éxitos mundiales en el pop y lo urbano en los últimos años.

“El tema me vino como anillo al dedo. Sin duda que hubo conexión”, reveló Fonsi en entrevista con EFE.

El cantautor subrayó que tras muchos años de amistad y cariño, en algún momento debía llegar una colaboración con Ednita en un tema que integra la pasión y el amor.

“Sin duda que hubo conexión. Además, las líneas musicales se van borrando”, añadió Fonsi sobre los estilos musicales que se adaptan a la predilección de la audiencia.

El video se realizó desde un hangar con todas las medidas y protocolos de salud y seguridad que se requieren para evitar el contagio del virus. La cantante reconoció que a ambos les gusta la línea pasional por lo que estuvieron muy cómodos con el trabajo musical y concepto audiovisual.

Sobre el resto de la producción proclamó sentirse feliz y satisfecha con el EP que comprende cinco títulos “No pienso volver”, “No vuelvas” y “La ‘más loca, la más bella”, “Se nos fue la mano” y “Todo”, este último tema escrito por Fonsi. La argentina Claudia Brant, también se integra como compositora.

“Estoy muy emocionada con este disco y con haberlo lanzarlo este año. Es un regalo para mi gente porque sé que nos hace falta escuchar música. Hemos estado trabajando en este proyecto por más de un año y con estas circunstancias especiales que vivimos todos los habitantes del planeta a causa de la pandemia, es aún más especial poder lograrlo y entregárselo al público que siempre me apoya y recibe mi música. Vivo en constante agradecimiento”, manifestó la cantante.

Una Navidad en familia y por Zoom

La intérprete, por otra parte, se prepara para “más de 15 fiestas de Navidad por Zoom”, dijo entre risas sobre la época festiva que este año será muy distinta por la pandemia.

Ednita afirmó que al igual que el resto de los meses del 2020 continuará en diciembre “bien guardadita en mi casa” y que se limitará a compartir con su núcleo familiar que incluye a su hija Carolina y a su perro. La artista exhortó a la población a respetar las medidas de la nueva orden ejecutiva que inicia el 7 de diciembre hasta el 7 de enero.

“Es tiempo de cuidarnos y de cuidar al resto. Es duro, pero la prioridad es la salud de todos”, concluyó.