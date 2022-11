La intérprete puertorriqueña, Ednita Nazario, todavía no asimila la emoción que sintió tras presentarse con “La Más Loca la Más Bella Tour” en Texas y Kissimmee. A través de sus redes sociales, la ponceña de 67 años compartió varios vídeos que evidencian que, no importa cuánto tiempo pase, goza de un público fiel que la continuará apoyando en cada uno de sus proyectos.

“¡Qué emoción fue escucharlos, verlos, sentirlos, vibrar con ustedes en la primera parada de la gira “La Más Loca, la Más Bella” en Dallas, Texas! Nos vemos en Kissimmee el 19 y 20 de noviembre, mis amores”, lee el texto que Edna María Nazario Figueroa, nombre de pila de la exponente, escribió hace dos semanas.

Finalmente, el pasado fin de semana, llegó la cita musical para el público de Kissimmee. Mediante los visuales, puede verse a los fanáticos de “La Diva Ponceña” lanzarse hacia ella mientras se desplazaba entre las bancas y exponía el tema “Más grande que grande”.

Cabe destacar que las banderas de Ponce y Puerto Rico estuvieron presentes en todo el recorrido.

Fue para el mes de agosto que la puertorriqueña anunció que el “show” llegaría a Estados Unidos.

La compañía De La Vega Events -responsable de los conciertos- informó que la función de Kissimmee tuvo una reacción inmediata del público, por lo que hubo que abrir una segunda fecha, además de una función en Dallas.

Hace unas semanas, Ednita conversó con El Nuevo Día sobre los feminicidios. La estadísticas de Puerto Rico, comunicó, le provocan frustración, ira, impotencia, consternación y desasosiego que al preguntarle a la artista, resultan ser sentimientos y emociones colectivas en el país.

“Al igual que muchas mujeres siento mucha frustración, porque a estas alturas del siglo 21 nosotros tendríamos que haber pasado esa página. La violencia siempre va a existir, pero por qué este problema no se ataca seriamente y no solo en el castigo de estos seres despreciables que acaban con la vida de una mujer. Me refiero a la educación desde el principio. Esto tiene que estar en el currículo de las escuelas para enseñar desde pequeños a los seres humanos a comunicarse, a diferir y a respetar por encima de todo la voluntad”, afirmó la artista.