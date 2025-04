El debut soñado de Dylan Segarra: un regalo musical para Isabela

“Comencé a estudiar música a los seis años en la Academia Música JESG en Isabela. A los 10 años me interesé por la música clásica en la Escuela Especializada en Bellas Artes de Aguadilla (CABA). Actualmente, estudio en la Escuela Libre de Música de Mayagüez y tomo clases privadas con el Dr. José Antonio López, quien es mi mentor de guitarra clásica”, comentó el joven de 16 años quien ha tenido la oportunidad de subir a escenarios como el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Disney California Adventure y Universal Studios, en Orlando, entre otros.

“La guitarra fue el primer instrumento que comencé a tocar y, aunque toco otros instrumentos, como el bajo y el piano, la guitarra es la que más me apasiona”, sostuvo.

“Lo más que atesoro de la música es que me permite crear y compartir emociones. Me apasiona mucho la música clásica porque es un género rico musicalmente y es bien expresivo”, destacó.

“Uno de mis sueños es tener la oportunidad de compartir mis interpretaciones con la gente que me ha apoyado y me ha visto crecer. Por eso he elegido mi pueblo, Isabela, para hacer mi debut”, agregó.