El Día Nacional de la Zalsa vuelve a la Plaza de la Independencia en San Juan

La edición 42 de del evento salsero cuenta con programa internacional

4 de febrero de 2026 - 8:23 AM

José Alberto "El Canario" es uno de los exponentes que se presentará en tarima. (José Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Con la limitación del Estadio Hiram Birthorn para uso exclusivo para eventos deportivos, tras la millonaria remodelación del recinto sanjuanero, el Día Nacional de la Zalsa, presentado por Zeta 93, regresará este año a la Plaza de la Independencia en San Juan.

La Plaza de la Independencia, ubicada en el exterior del Estadio Hiram Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente, fue escenario en el 2025 para el festejo salsero y este año la edición 42 será en ese mismo espacio al aire libre. El encuentro salsero será el domingo 22 de marzo de 2026.

El programa musical cuenta con representación de exponentes de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

El evento de salsa comenzó puntual a las 11:00 a.m. Fotos de Alexis Cedeño. Este año se hizo en la Plaza la Independencia porque el Estadio Hiram Bithorn se encuentra en proceso de remodelación. Luisito Carrión estuvo con la Orquesta del Día Nacional.
1 / 19 | Así se vivió el Día Nacional de la Zalsa de este año. El evento de salsa comenzó puntual a las 11:00 a.m. Fotos de Alexis Cedeño. - alexis.cedeno

De Colombia, por primera vez en el Día Nacional, llegan Fruko y sus Tesos; de Venezuela vendrán Los Adolescentes, de República Dominicana, Chiquito Team Band; y Carlos García, la nueva generación de la salsa.

La oferta musical la completan los veteranos como José Alberto “El Canario”, La India, Mickey Cora y Orquesta Cábala, celebrando cinco décadas en la salsa; Puerto Rico es Salsa, con Joey Hernández, Simón Pérez y Guillo Rivera; Manolito Rodríguez y Zónika; y La Sonora Ponceña.

Marcos Rodríguez, “El Cacique”, director de programación de Zeta 93, informó en declaraciones escritas que el público podrá disfrutar de un espectáculo de primer orden, cargado de ritmo, energía y tradición salsera.

Se anunció también que estará a la venta la camisa oficial y los parches oficiales del Día Nacional de la Zalsa.

Los boletos están disponibles a través de PRticket.com. Entrada general $20 y VIP $60 (incluye baño y barra privada, espacio frente a la tarima y fila de entrada exclusiva). Habrá una preventa limitada a $20.

El Día Nacional de la Zalsa se celebra este año el 5 de octubre en La Plaza de la Independencia en San Juan. La foto es de la celebración del 2024, en el Estadio Hiram Bithorn. Jerry Rivera - 17 de marzo de 2024. José Feliciano - 20 de marzo de 2011
1 / 37 | Estrellas que han encendido la tarima del Día Nacional de la Zalsa. El Día Nacional de la Zalsa se celebra este año el 5 de octubre en La Plaza de la Independencia en San Juan. La foto es de la celebración del 2024, en el Estadio Hiram Bithorn. - Alejandro Granadillo
Día Nacional de la Zalsa
