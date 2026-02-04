El Día Nacional de la Zalsa vuelve a la Plaza de la Independencia en San Juan
La edición 42 de del evento salsero cuenta con programa internacional
4 de febrero de 2026 - 8:23 AM
Con la limitación del Estadio Hiram Birthorn para uso exclusivo para eventos deportivos, tras la millonaria remodelación del recinto sanjuanero, el Día Nacional de la Zalsa, presentado por Zeta 93, regresará este año a la Plaza de la Independencia en San Juan.
La Plaza de la Independencia, ubicada en el exterior del Estadio Hiram Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente, fue escenario en el 2025 para el festejo salsero y este año la edición 42 será en ese mismo espacio al aire libre. El encuentro salsero será el domingo 22 de marzo de 2026.
El programa musical cuenta con representación de exponentes de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.
De Colombia, por primera vez en el Día Nacional, llegan Fruko y sus Tesos; de Venezuela vendrán Los Adolescentes, de República Dominicana, Chiquito Team Band; y Carlos García, la nueva generación de la salsa.
La oferta musical la completan los veteranos como José Alberto “El Canario”, La India, Mickey Cora y Orquesta Cábala, celebrando cinco décadas en la salsa; Puerto Rico es Salsa, con Joey Hernández, Simón Pérez y Guillo Rivera; Manolito Rodríguez y Zónika; y La Sonora Ponceña.
Marcos Rodríguez, “El Cacique”, director de programación de Zeta 93, informó en declaraciones escritas que el público podrá disfrutar de un espectáculo de primer orden, cargado de ritmo, energía y tradición salsera.
Se anunció también que estará a la venta la camisa oficial y los parches oficiales del Día Nacional de la Zalsa.
Los boletos están disponibles a través de PRticket.com. Entrada general $20 y VIP $60 (incluye baño y barra privada, espacio frente a la tarima y fila de entrada exclusiva). Habrá una preventa limitada a $20.
