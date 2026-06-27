El salsero Luis Figueroa explica por qué no quiere ser “el relevo” de nadie

Para el cantante salsero Luis Figueroa el concepto de revelo no se trata exclusivamente de reemplazar a otras figuras de la salsa con nuevas voces, sino a sí mismo.

“Yo estoy relevando a ese niño de nueve años que tuvo un sueño de ser uno de los cantantes más grandes de la salsa”, expresó con el deseo de haberse cumplido, luego de ver como lo que soñó desde pequeño lo ha ido logrando en el género de la salsa.

Figueroa es consciente de que en todos los géneros debe haber un pase de batón entre las voces veteranas y las nuevas generaciones, sin embargo, él prefiere no designarse como tal, sino que sea su carrera quien lo construya.

“Yo no vine aquí a tratar de reemplazar a nadie ni a ser el relevo de nadie. Yo vine a mostrar lo que me han enseñado”, sostuvo el cantante que agradece la influencia y el respaldo de la salsa como Andy Montañez, Johnny Rivera y La India, entre otros.

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El cantante lanzó su nuevo proyecto musical a finales de may. Titulado “El Relevo” el álbum de estudio está compuesto por seis canciones y una introducción que funciona como pieza conceptual del disco.

El artista recordó que su conexión con la salsa viene desde muy temprano en su vida. En su caso, hizo sus pininos en la música a los seis años al atreverse a cantar en público. Mientras que la primera grabación musical la hizo a los nueve años. “El Relevo” representa su quinto álbum de estudio.

El artista explicó que durante su juventud exploró otros géneros y experiencias musicales, pero con este proyecto reafirma lo que siempre ha querido; validar sus raíces salseras y cantar “pura salsa”.

“Este disco es una recopilación de cada etapa de mi vida musical”, añadió el artista nacido en Filadelfia de padres puertorriqueños.

Figueroa aseguró que se siente muy cómodo en el género de la salsa por lo que hacer este nuevo disco fue repasar un poco lo que ha sido su carrera musical.

Entre los temas del disco destacó una colaboración con el cantautor puertorriqueño Pedro Capó, titulada “Fingir está de moda”. La canción aborda la vulnerabilidad emocional de los artistas y la presión de mantener una imagen pública incluso en medio de momentos difíciles.

Figueroa destacó que el tema busca conectar con la audiencia. “Todos pasamos por momentos difíciles, y está bien no estar bien”, expresó el artista.

El álbum “El Relevo” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El disco cuenta con los temas: “El Relevo”, “Hasta que te miré”, “Búscame aquí”, “Dime Tú”, “Fingir está de moda”, “5 Minutos” y “Let You Down”.

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