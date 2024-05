Luis Figueroa coexiste con sus fuertes influencias musicales

“Para este disco, cuando lo comencé a desarrollar no tenía idea de cómo iba a quedar el producto final. Me puse mis presiones internas, por estar escuchando a personas que me preguntaban cómo iba a superar los últimos dos discos que acababa de sacar. Me alejó de esas presiones para hacer las canciones que más me apasionan, las que más me gustan, además de confiar en mi intuición, tener muchísima confianza en mí y saber que a la final todo se va y se queda en el lugar lo que tiene que quedarse. Con esa confianza y esa fe en Dios, pude completar lo que es hoy en día es ‘Coexistencia’”, expresó a El Nuevo Día.