“Esto se siente como empezar de nuevo”: Sie7e visita su pasado y hace “reset”

“Yo siempre he buscado ser transparente y honesto y que, de alguna manera, eso se represente o se refleje en las letras”, comentó el artista puertorriqueño en entrevista con El Nuevo Día al hablar sobre la celebración de su trayectoria musical con lo que catalogó como “los 20 de sie7e” y su esperado regreso en concierto.

“Es una muy buena pregunta porque la respuesta va a ir variando con los años y dependiendo del caso de con quién estuviese trabajando...”, sostuvo David Rodríguez, nombre de pila del cantautor. “En las letras, algunas veces soy más atinado, y en otras un poco más flojo”, bromeó el compositor. “Pero he tenido la oportunidad de sacar canciones puras, que no fueran de ninguna manera alteradas”, indicó, aunque esto pudiese significar en que no se convirtieran en los sencillos más sonados.