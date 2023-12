Al cantautor puertorriqueño Sie7e jamás se le hubiera ocurrido revisitar el éxito “Tengo tu love” en medio del doloroso proceso de separación de su esposa Jéssica Rodríguez para lanzar una nueva canción que narra el fin de una relación amorosa en donde el último capítulo no concluye con guerra, sino con el mismo respeto y la lealtad que los unió por 23 años de matrimonio.

El compositor reconoce que escribir sobre lo construido en el popular tema “Tengo tu love” para presentar “Ya no tengo tu love”, fue una idea de un compositor amigo suyo y que originalmente no aceptó de entrada. Para quienes enfrentan un divorcio era como volver a pasar un bisturí por una herida y jamás Sie7e contemplaría o actuaría para provocar dolor a quien fue su cómplice por casi tres décadas.

Escribir y componer sobre lo que él denomina como “una desgracia personal”, sabía que sería una catarsis emocional que a fin de cuenta solo debía ser validada por la persona más importante en su vida: su ahora excompañera “Sugu”. Partiendo desde el respeto, la empatía, la valentía y el rol trascendental que Rodríguez seguirá ocupando en su camino, Sie7e, aceptó la idea y compuso el tema que sabe que más allá de plasmar el desamor, busca impulsar a que otras parejas terminen bien y en paz.

“Francamente a mí no se me hubiese ocurrido hacer una canción como esta. El proceso hasta ese momento había sido silencioso y doloroso. Cuando se me acercaron para la recomendación y luego de tener unas conversaciones con el compositor sentí que se trataba de una oda tan respetuosa a la pieza original, cuya intención es respetuosa y cuidadosa. Lo sentí desde un lugar de amor, de que nos iba a ayudar, sabiendo la tormenta que es porque la relación era pública. Martillé los versos porque lo que quería era que cuando Jéssica escuchara el tema, -dentro de la tristeza de la separación-, sepa que lo que estoy promoviendo es una ruptura buena y que voy a seguir siendo su aliado y que en lo que ella necesite voy a estar ahí. Que seguimos siendo familia de muchas otras maneras y que dado que la lupa está puesta sobre mí le mostremos al mundo que no hay que terminar a la mala. No juguemos a la separación violenta, ni al estereotipo de la guerra”, confesó con la sinceridad que lo distingue.

Si entrar en detalles, el cantante respondió que el nuevo tema contó con la aprobación de su exesposa. La canción que concluye con la evolución de pareja a “siempre familia” forma parte del nuevo álbum “Origami” que lanzó, ayer, jueves, bajo el sello Duars Entertainment.

El nuevo tema “Ya no tengo tu love” presenta un videoclip que recrea la misma idea de “Tengo tu love”, donde Sie7e visitó los mismos lugares que compartió con su expareja. El video fue grabado en San Juan, bajo la dirección de Abner Maldonado y la producción de Abez Media.

En tiempo récord de menos de un año, Sie7e le dio forma a la nueva producción discográfica con la idea de “conectar con la gente y provocar una sonrisa y una emoción”.

“Origami” representa el séptimo proyecto musical del artista, que aunque suma decenas de canciones en su trayectoria, la proliferación de discos y sencillos con el que se trabaja en la actualidad en el negocio de la música no es lo que él hace. Sie7e suele tardarse hasta tres años entre una producción a otra, pero esta vez fue distinto.

En los primeros meses de este año, 2023, el artista presentó el disco “El día antes del día” que contiene siete temas producidos por Eduardo Cabra y de inmediato comenzó a trabajar en la nueva producción de estudio gracias a que Eric Duars, presidente de Duars Entertainment, lo sacó de la zona de confort.

“Con la petición del nuevo disco descubrí al David que trabaja en modo de emergencia que dispara según lo que siente. Lo que Eric logró en este caso fue lograr decir lo que deseo, aunque soy malinterpretado en muchas ocasiones, de plasmar las letras desde el amor, la luz y de la intención de conectar con la gente “, indicó el cantautor a El Nuevo Día.

“Es un disco nuevo para mí en todos los sentidos. Desde la concepción lírica, musical y de sonido. Sin querer, en este álbum me estoy pareciendo más a la primera versión del artista, cuando comencé con mi primer disco, que grabé una parte en la agencia de publicidad que trabajaba y la otra parte la terminé en la casa del maestro José Nogueras. Me acuerdo de aquel disco y del yo de aquel momento. Casi 20 años después de haber trabajado con gente que no me sentía merecedor de trabajar con ellos como el productor de Bruno Mars, el equipo de Jessie y Joy, Eduardo Cabra, he aprendido con gente chula y has sido una universidad. De hecho, fue Eduardo él que me sacó de la oscuridad en la que estaba”, añadió el artista ganador de un Latin Grammy en el 2011.

Por lo pronto, el artista puertorriqueño espera que la nueva producción sea respalda por sus seguidores y poderla presentar en vivo con su espectáculo.