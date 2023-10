El cantautor y músico Sie7e y su esposa Jessica Rodríguez, quien se ha dado a conocer como “Sugu”, han culminado su relación de 23 años.

Así lo dio a conocer quien fuera su compañera sentimental a través de las redes sociales junto a un video, que incluye una recopilación de fotos durante el tiempo que vivieron juntos, y dio por terminado hace tres a cuatro meses, aproximadamente. De fondo, se escucha la canción “Café con Canela”, grabada por Sie7e hace 4 años, y cuyo video musical tuvo a la pareja como protagonistas.

“Muchas cosas no las entendemos para nada, pero aún así, las aceptamos. 30 años de amor, 23 de compartir cda detalle, ser cómplices, mejores amigues, animadores y admiradores el uno del otro, la relación de pareja culminó. Ya hoy puedo hablar de esto agradeciendo y sin tanto dolor en mi corazón”, dijo a la vez que agradeció el espacio que se le dio para sanar antes de publicarse en los medios.

Esta pareja, que se conoció hace 30 años, tuvo una historia de amor que ha servido de inspiración para muchas personas, por lo que Sugu exhortó a continuar creyendo en el amor “hasta viejitos” y a trabajar sus relaciones.

“Este video es con la última canción que escribimos juntes, cuando nos volvimos a elegir. Hoy ya no es así por ambes, pero me llevo lo aprendido, lo que me sumó, lo que me hizo crecer, evolucionar como ser en el amor más grande y puro. Nos todo tanto tanto. Que seamos muy felices en esta nueva etapa de nuestras vidas en este plano. Gracias a todas las personas que genuinamente nos quieren bien y se inspiraron con la relación. No se desanimen, el amor hasta viejitos existe, solo es querer trabajarse, tenerse como prioridad y elegirse ambes. Se puede. Espero inspirarme y tener esperanzas gracias a sus relaciones”, puntualizó Sugu, quien en un inicio llegó a manejar la carrera del artista y ser parte fundamental en la parte creativa.

Al momento, David Rodríguez -nombre de pila del cantante- no ha emitido expresiones sobre este tema a través de sus redes sociales, quien para inicios de este año retomó su carrera artística. En aquel momento se volvió a lanzar con el tema “Layback”, una canción en reggae, para la que contó de la colaboración del cantante urbano PJ Sin Suela, bajo el sello Duars Entertainment, su nueva disquera.

Entre sus más recientes colaboraciones está la que hizo junto a la cantante colombiana Pitizion, con quien grabó el tema “El Man Perfecto”. Asimismo, se juntó con el artista urbano Eix para presentar el tema “Bailando con el Recuerdo”, una mezcla entre afrobeat y reggae.