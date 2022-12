Cuando se tiene la edad de 13 años, los temas y las inspiraciones abundan al momento de componer. Hay mucho “drama” alrededor, al menos así lo considera la talentosa cantautora Elena, quien se abre paso en el mundo musical, en el género de pop en español.

En plena adolescencia, esta cantante que perteneció al Coro de Niños de San Juan, está clara hacia dónde se dirige. No hay nada más que le apasione que cantar, tocar piano y crear sus propias composiciones.

“Cuando escribo canciones, mi inspiración viene de todos lados. Cuando era más chiquita, pues escribía canciones de mi familia, de cómo yo amo a mi mamá y mi papá, y mis hermanitos. Ahora que estoy un poquito más grande, no tanto, todavía estoy joven, pero soy ‘teenanger’ y hay mucho drama en la escuela. Viene lo que se dicen los ‘crushes’ y todo eso son sentimientos fuertes. De ellos me aprovecho y escribo canciones”, dijo la simpática cantante.

“Mil idiomas” es el tema con el que se dará a conocer esta adolescente, en el cual hace su interpretación combinando los idiomas de español, inglés, francés, italiano y portugués.

“Estaba viendo una serie, creo de Disney, en la que la protagonista salía cantando en portugués y en español, y me encantaba cómo mezclaba los idiomas y cómo se escuchaba. Pensé, ¿y si hago algo similar? Quise incorporar más de un idioma a la canción, aunque no sé hablar más allá de español e inglés, por lo que tuve que investigar un poquito. Así que empecé a escribir y pude ir rimando las palabras”, explicó acerca de cómo salió el primer borrador de este sencillo, que luego contó con la colaboración de la cantautora dominicana Covi Quintana, para desarrollar la canción un poco más y quien a su vez estuvo a cargo de la producción del mismo.

El video de esta canción se grabó en el Jardín Botánico de República Dominicana, bajo la dirección de Frances Izquierdo. “Hicimos el video musical, que se sintió como un cuento de hadas, fue como un sueño”, agregó la joven, que luego de asistir a su escuela, tiene como rutina tomar clases de canto, actuación y proyección.

Para la fanática de los cantantes colombianos Sebastián Yatra y Shakira, aun cuando hay una fuerte corriente por diversos géneros en el mercado latino, particularmente por la vertiente urbana, Elena se mantiene firme en ofrecer una propuesta diferente.

“Siento que soy un poquito distinta a otros artistas porque una canción como ‘Mil idiomas’ hoy en día no es común escucharla. Me encantaría que más personas escucharan pop en español. Yo respeto a todos los que hacen los otros géneros, pero también lo hago con la intención de despegarme un poquito de los géneros que están surgiendo ahora, que siempre se escuchan”, destacó.

“‘Mil idiomas’ puede atraer mucho a los jóvenes, pues es una canción bien amorosa. Hago canciones para que todo el mundo pueda escucharlas, sentirse cómodos, y para que las personas sientan que no están solas. Cuando me siento triste o enojada, encuentro una canción que puede estar hablando más o menos de eso y no me siento tan sola”, explicó la cantante nacida en San Juan, quien asegura tener una cantidad de canciones guardadas en su libreta y sigue escribiendo, por lo que planifica continuar lanzando música nueva.

Elena durante el video del nuevo sencillo, que se grabó en el Jardín Botánico de República Dominicana. (sj objio)

Gracias a su talento, ha alcanzado logros a su corta edad, como lo ha sido el haber ingresado al Conservatorio de Música de Puerto Rico para ser entrenada en canto clásico, sin haber tenido la edad requerida, y donde permaneció por dos años. Además, audicionó en el programa Destination Broadway en New York, en el que fue aceptada y participó durante el 2019 y 2020.

Asimismo, esta adolescente participó este año en el programa de verano de la Universidad de Música de Berklee, tanto en Puerto Rico como en Boston, lo que describe como una gran experiencia que le ayudará a continuar formándose como compositora y músico, pues, aunque desde los 4 años ha tomado clases de piano, quiere continuar desarrollándose en la guitarra.

“En el taller de Puerto Rico me enfoqué más en lo que es producción y escribir. Fue bien interesante, porque ese programa era para niños de 17 años en adelante y a mí me aceptaron porque llegué a someter mis canciones. Aprendí un montón y fue tan divertido. Escogían al azar a algunas personas y nos entraban a un cuarto a escribir una canción, sin apenas tú conocerlas, pero de la nada salía una canción bien brutal. A mí ese proceso me encantó. En el taller de Boston fue con niños de mi edad y ahí me enfoqué en la guitarra y en teoría musical”, precisó.

Inolvidable debut como actriz en “On Your Feet”

Su rostro puede que le resulte conocido a quienes presenciaron el musical “On Your Feet”, el pasado mes de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce. En la obra, que relata la vida de Emilio y Gloria Estefan tras su salida de Cuba y su ascendente carrera musical en Estados Unidos, Elena utilizó su fuerza vocal y su talento para la actuación, para encarnar el personaje de Gloria Estefan de pequeña.

“Ha sido mi primera obra profesional; estaba bien nerviosa. Yo primero dejé pasar la audición porque tenía un examen y sentí que no estaba preparada. Ya después mi maestra de canto, Hilda Ramos, me dijo: ‘mira, no encontraron a nadie para el personaje, por si quieres ir. Fui y audicioné, una semana después me dijeron que tenía el papel y cuando primero entré por el salón, vi a tanta gente talentosa, que llegué a dudar si iba a poder alcanzar sus expectativas, pero al final todos éramos una familia, bien linda”, expresó.

En el musical estuvo acompañada de figuras como Denisse Quiñones, Marian Pabón, Eddie Noel, Aidita Encarnación y el cantante salsero y pastor Álex D’ Castro. “Denise Quiñones es súper amable, aprendí un montón de ella y el resto de los artistas, que son todos bien talentosos y muy buenas personas, de quienes se aprende un montón”, señaló.

“A mí me encanta la actuación y el teatro musical y siempre va a ser parte de mí, pero tengo que decir que me apasiona más la carrera de ser cantautora y cantar mis propias canciones para llevárselas a un montón de gente. Eso me llena más. Yo quiero crear una carrera como artista, por eso me encantaría aprender más sobre teoría musical y pulir lo de escribir canciones y producir”, añadió.