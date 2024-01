Todo aquel que visite este viernes, 12 de enero de 2024, la Sala de Drama René Marqués, del Centro de Bellas de Artes de Santurce, sentirá que estará viendo en tarima al mismísimo Rey del Rock & Roll, Elvis Presley, debido a la autenticidad y la potente voz con la que el cantante y músico puertorriqueño, Luis Enrique González, interpreta las canciones popularizadas por este legendario cantante que falleció en 1977.

El espectáculo “Viva The King. Elvis Presley Tribute Concert” servirá de homenaje y también para celebrar el que sería el cumpleaños número 88 de este artista (8 de enero) quien murió a los 42 años. Por tal razón, González ha preparado un evento especial, lleno de buena música, una puesta en escena completa con 10 músicos y coristas, así como un despliegue de las mejores y más llamativas indumentarias que utilizó “el Rey” a lo largo de su corta, pero legendaria carrera.

“En este espectáculo vamos a hacer un recorrido musical cronológico por las tres épocas más importantes de Elvis desde 1954, pasando por su ‘Comeback Special’ en 1968, hasta la época en la que estuvo en Las Vegas a mediados de la década de 1970, donde usó los trajes blancos con piedras y con la famosa capa”, explicó González, quien lleva imitando a Elvis Presley desde que tenía 12 años. “A diferencia de los espectáculos que brinda durante el año, donde solo me acompañan cinco músicos, en esta ocasión tenemos músicos invitados que se nos van a estar uniendo durante el show, incluyendo una sesión de vientos y un contrabajista que viene de Nashville y que le va a dar el toque de ‘rockabilly’ (un estilo temprano del rock and roll)”. Entre las canciones que disfrutará el público estará el clásico “Hound Dog”, “Don’t Be Cruel”, “Love Me Tender”, Can’t Help Falling in Love” y “My Way”, entre muchas otras.

Imitador versus “artista tributo”

A diferencia de lo que podría parecer, González no se considera un imitador de Elvis, sino un “artista tributo”. “Siempre recalco la diferencia entre ambos términos. El imitador podría tender a mofarse, parodiar un poco o caricaturizar al personaje. En mi caso, además de vestirme como Elvis y hacer sus manerismos, también canto muy parecido a él”, explicó el artista natural de Caguas, quien en medio de la entrevista dio muestras de su potente voz y del gran parecido que tiene con la del estadounidense.

Luis Enrique González imitó por primera vez a Elvis Presley en un "talent show" de su escuela cuando estaba en octavo grado. (Pablo Martínez Rodríguez)

Acostumbrado a presentarse en locales más pequeños y con un grupo más reducido, este concierto será la primera vez que González estará sobre el escenario del Centro de Bellas Artes de Santurce. “Estoy loco por que llegue el viernes (hoy), ya que desde que era pequeño y gané el primer lugar en el ‘talent show’ de la escuela tuvo como meta hacer esto toda la vida”, comentó el artista, quien estudió en la Escuela Libre de Música de Caguas. “Este espectáculo es un paso más dentro de mi carrera y es un sueño hecho realidad poder estar en ese escenario tan importante. Ya puedo hacer una marca al lado del nombre del Centro de Bellas Artes de Santurce”.

El proceso de preparación para transformase como Elvis Presley le toma entre 20 a 25 minutos a Luis Enrique González. (Pablo Martínez Rodríguez)

Participa en el “Elvis Week” en Memphis

El éxito que ha tenido González desde que comenzó a imitar profesionalmente a Elvis en 2011 provocó que fuera invitado, a partir del 2016, a participar del evento “Elvis Week”, que se lleva a cabo todos los años a principios de agosto en Graceland, la mansión donde el fenecido cantante vivió en Memphis, Tennessee. Desde ese momento, Luis Enrique no ha dejado de visitar el evento donde se reúnen miles de fanáticos de Elvis durante una semana que coincide con la fecha de la muerte del artista (16 de agosto). Allí ha tenido la oportunidad de presentarse ante el público, así como delante de familiares y exmúsicos del “Rey”.

“Ir a este evento es como ir a bailar en la casa del trompo. Entiendo que les han gustado mis presentaciones, porque me han seguido invitando y me han dado su bendición. Actualmente, tengo muchos fanáticos del área sur de Estados Unidos, como Mississippi, Alabama, Luisiana, Texas y del mismo Memphis, Tennessee”, detalló el artista que imitó por primera vez a Elvis Presley en un ‘talent show’ de su escuela cuando estaba en octavo grado en la Escuela Luis Ramos González, en Caguas. “En una ocasión, canté frente a una prima de Elvis y también tuve la oportunidad de conocer a su hija Lisa Marie, que casualmente murió hace un año, el 12 de enero, fecha en la que será el concierto en Bellas Artes. No hice la conexión de esta fecha hasta hace unos días”.

Durante el concierto tributo "Viva The king”, que se llevará a cabo el 12 de enero del 2024, Luis Enrique González utilizará un vestuario creado por varias empresas que están autorizadas por la familia de Elvis Presley para hacerlas. (Pablo Martínez Rodríguez)

A pesar de que González se mantiene activo tocando con otras bandas de rock como vocalista y guitarrista, como Sonósfera y The Cadillacs, se siente muy orgulloso del trabajo que hace a través de su tributo a Elvis, razón por lo que lo proyecta que lo continuará haciendo por muchos años. “Esto lo hago con mucho respeto y me honra hacerlo, porque siempre digo que hay muchos artistas que tienen talento, que nacen con suerte, pero no todo el mundo puede nacer para ser una leyenda y crear el legado de Elvis, que cuarenta y tantos años después de su muerte todavía sigue calando y trasciende generaciones”, destacó González, de 42 años. “Yo no había nacido cuando Elvis murió y hoy día hay muchos jóvenes que siguen imitándolo. Siempre digo que la música buena no muere y Elvis es un ejemplo de eso”.

Los boletos para “Viva The King. Elvis Presley Tribute Concert”, se pueden adquirir a través de Ticketera.com o en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.