“En PR es verano todo el año”: así Bad Bunny cerró julio en el Choliseo

Como en los pasados tres fines de semana en la isla, miles de fanáticos de Bad Bunny se dieron cita en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para no quedarse fuera y ser testigos de algunas de las funciones de su histórica residencia. Y aunque quizás algunos trabajen el lunes a pesar del fin de semana largo, los domingos no son la excepción.

Entre pavas, flores de maga y banderas que gritan “No me quiero ir de aquí ”, la fiesta se encendió temprano en el Choli. El espectáculo que Benito Antonio Martínez Ocasio tiene preparado para su gente no es solamente musical, sino también inmersivo, con una rica oferta que incluye desde platos típicos de la gastronomía boricua hasta espacios ideales para tomarse la foto perfecta y documentar este acontecimiento.

“Pa’ eso me hubiera quedao’ en el bokete metío. No, no. Vamos a demostrarle un poco de actitud, fuerza y seguridad. Que ella sepa que yo estoy aquí bien en Puerto Rico”, exclamó el cantante, sentado en el flamboyán antes de dar paso a “Ni bien ni mal”.