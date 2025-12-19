Escúchalas aquí: estas son las canciones favoritas de Barack Obama del 2025

El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) publicó este jueves su tradicional lista de canciones favoritas del año en la que agregó a Rosalía, con una de las piezas de su más reciente álbum “Lux”.

La canción de Rosalía que figura entre los 30 temas destacados por Obama es “Sexo, Violencia y Llantas”, un título conceptual que explora la dualidad entre lo terrenal y lo espiritual como mayoría de canciones del álbum.

“Con el fin de 2025, continúo una tradición que comencé durante mi tiempo en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favoritos”, escribió Obama en la cuenta de X junto a la lista de sus recomendaciones.

Además de Rosalía, Obama destacó a otros artistas hispanos como el mexicano Xavi junto al colombiano Manuel Turizo con su canción titulada: “en privado”.

Obama también destacó otros artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Drake, Chapell Roan, Olivia dean, Kacy Hill, y otra larga lista de artistas de diversos géneros distintos entre sí.