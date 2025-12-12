Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estrena “Aquel Niño Jesús”, la continuación del icónico tema de Tony Croatto

José Alfredo Méndez revive al niño “descalzo y pelú” para narrar una historia moderna marcada por la vulnerabilidad social

12 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantautor José Alfredo Méndez. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

El cantautor puertorriqueño José Alfredo Méndez, conocido como MéREX, regresa al escenario musical con su nuevo sencillo “Aquel Niño Jesús”, una emotiva continuación del clásico navideño “Niño Jesús” popularizado por el fenecido cantante italoboricua Tony Croatto hace cuatro décadas.

En entrevista con El Nuevo Día, el ponceño habla sobre su inspiración y revisita aquella historia cantada de 1985 para transformarla en una reflexión que nació en los recuerdos y despertó en una realidad social actual: el aumento del sinhogarismo en Puerto Rico.

“Buscaba algo que impacte”, indicó el compositor, quien inició su taller musical en 1979 con el grupo Son Borinqueño, y en 1983 Croatto le ofreció la oportunidad de unirse a su grupo — marcando el inicio de una relación artística y de amistad por décadas— y que hoy honra con este nuevo tema al conmemorarse también veinte años del fallecimiento de Croatto.

Hermes Davide Fastino Croatto Martinis, mejor conocido como Tony Croatto, nació el 2 de marzo de 1940 en Attimis, Italia. Su infancia transcurrió en una Europa marcada por la guerra hasta que su familia emigró a América del Sur en busca de nuevas oportunidades. En Uruguay, el joven Tony inició un camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más queridas de la música puertorriqueña.01/06/00 VIEJO SAN JUAN, TEATRO TAPIA, HACIENDO PUNTO EN OTRO SON, FIESTA DE REYES..."A MANO PELA", TONY CROATTO
1 / 20 | Tony Croatto: a 20 años de su muerte, 20 imágenes inéditas de su legado. Hermes Davide Fastino Croatto Martinis, mejor conocido como Tony Croatto, nació el 2 de marzo de 1940 en Attimis, Italia. - Archivo Histórico El Nuevo Día

“Curiosamente, como se dio la composición de esta canción fue en sueños. Una fue desde el vagón de los recuerdos, que allá como del 1990 o 1991, si no me equivoco, Tony una vez me sugirió escribirle una segunda parte de esa canción”, recordó sobre aquella conversación, y a la cual, según confesó, hizo caso omiso en aquella época.

Sin embargo, tiempo después, surgió la oportunidad perfecta.

“Pero entonces, ¿qué podría ser esa segunda parte? Si yo hago hacia ese seguimiento al trabajo de Tony, sería como un pequeño homenaje a él, a los años que yo estuve ahí, el trabajo que hicimos y que es la música con la que yo me crié. “¿Qué pasó con el nene, Jesús. En ese momento tenía 11 años de edad?”, fue la pregunta que trajo consigo una triste realidad digna de cantar.

“Tenía dos opciones: le abrieron la puerta y su vida fue exitosa, pero eso no da pie a una segunda canción que tenga un mismo sentido social. O al nene no le fue muy bien y anda por ahí”, detalló el cantautor, quien también se inspiró en la labor que se realiza en el Centro para Deambulantes Cristo Pobre, ubicado en Ponce.

A través de esta nueva versión — donde se le ve a Jesús nuevamente “descalzo y pelú”, como reza la canción — enlaza la nostalgia del aguinaldo boricua con un poderoso mensaje que invita al público a mirar con empatía y conciencia el Puerto Rico de hoy, desde la Plaza de las Delicias, donde fue grabado el video musical.

“Es un problema tan profundo y tan difícil de resolver… que la canción, por lo menos, lo que quiere es que la gente empiece a entender, se identifiquen con la situación, reconozcan el problema y cambien su actitud. Reconocer que es una cosa de todos, cambiarle la vida a esa persona de alguna forma, aunque sea dándole una peseta o ese pesito o una sonrisa”, finalizó el artista.

“Aquel Niño Jesús” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y contó con la actuación de Antonio Gil, bajo la dirección y producción de Luis Ismael Echevarría.

La canción contó con la colaboración de destacados músicos puertorriqueños, entre ellos Elvin “Pichy” Pérez (cuatro), Wilfred Morales (bajo y piano), Javier “Tito Furia” Álvarez (percusión) y el propio José Alfredo Méndez (guitarra y teclado). La voz de Jesús estuvo a cargo de Alfredo José Méndez. Los coros fueron realizados por Wendy Lillian Schmidt, Wanda Arroyo, Sandra Marty, María del Alba Méndez y el ensamble Choralis Stella Maris — Lisa Monción, Yazmín Otero y Heriberto Rodríguez.

Tony Croatto junto a Jose Alfredo.
Tony Croatto junto a Jose Alfredo. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
