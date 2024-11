Exmenudos de los años 80 regresan con una nueva banda de pop rock

No se trata de un reencuentro solo para revivir la nostalgia y el éxito de lo que fue el grupo juvenil Menudo en la década de 1980, sino que el nuevo junte de los cantantes Sergio Blass, Raymond Acevedo, Ralphy Rodríguez y Rubén Gómez trae consigo música inédita tras la creación de la banda “Evoluxion”.

La idea de la nueva banda musical surge de un encuentro de hace dos años entre Raymond y Ralphy, que tras contactar al resto de los exmenudos comenzaron a componer el primer sencillo musical, “Sin querer” del grupo Evoluxion. Ralphy y Raymond se encontraron en el documental de HBO, ‘Menudo: Forever Young’ y desde este instante comenzaron a desarrollar el concepto artístico compuesto por cuatro cantantes y no por cinco como era en Menudo.

“Evoluxion es un grupo de pop rock. Es un híbrido con música nueva y con los éxitos que cantamos. No es un reencuentro. Son cuatro excompañeros de nuestra adolescencia regresando, luego de tener nuestras carreras como solistas. Nosotros somos como un supergrupo, porque son artistas que se juntan para hacer una agrupación y una reunión para hacer música nueva y los clásicos”, reveló Ralphy, quien de este grupo de exmenudos fue el menos tiempo que estuvo en la agrupación al estar 16 meses.

“Se están abriendo muchas puertas como parte de esta etapa promocional, pero definitivamente Puerto Rico es parte de los lugares donde nos vamos a presentar antes de verano de 2025. A nivel emocional, volver a estar juntos no es una cosa que es súper fácil. No te voy a decir eso. Obviamente, fue una etapa de la vida en la que uno sale y quiere seguir echando hacia adelante. Pasamos muchas cosas increíbles y fue una etapa maravillosa, donde también hubo cosas negativas. Pero más que eso, el feeling de volver a estar con los chicos. ¿Qué pasará con las fans?, y ¿si podemos hacerlo o no? Toda esa ansiedad llega, pero al mismo tiempo es tremendo volver a estar con los chicos. Volver a conectar es increíble”, sostuvo Raymond.