El exponente de múscia urbana Arcángel desató el martes una polémica en las redes sociales por unas expresiones machistas y misóginas que varias conocidas exponentes del género indicaron que abonan a la violencia contra la mujer en medio de la lucha por la equidad, la libertad y el derecho a ser y decidir sobre sus cuerpos.

A través de su cuenta de Instagram, Arcángel declaró que las mujeres que muestran el trasero en las redes sociales a cambio de “likes” no merecen respeto.

“Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas”, escribió la voz de “Soy una gárgola” justo el día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Aunque el artista urbano intentó disculparse y “aclarar” su video inicial tras ser fuertmente criticado, fueron sus homólogas de la música, la brasileña Anitta y la argentina Cazzu, las primeras en salirle al paso y exigirle respeto hacia las mujeres. Al mismo tiempo, le dejaron dejarle saber que una persona que es influyente en la música y en las redes sociales jamás debe promover un mensaje violento y degradante hacia las mujeres.

“Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, aseguró Anitta en Instagram, en un mensaje acompañado de una imagen de ella con un traje baño y mostrando sus nalgas.

“Poniendo el significado de Dama y de Caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero. Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos afuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya. Paz, amor y coherencia”, sentenció la intérprete de Brasil.

A la ola de críticas contra Arcángel, quien en el 2019 fue arrestado en Las Vegas por una denuncia de violencia de género por parte de su entonces pareja, se sumó la artista urbana argentina Cazzu.

“Basta. Esto que se dijo es tan grave que creo las disculpas pedidas no serán aceptadas porque es una cuestión de muy poca seriedad. Basta de pensar quién tiene el derecho a elegir quién se merece ser respetada y quién no”, compartió la rapera argentina en sus redes sociales.

El reguetonero habló con Anitta

A raíz de los reclamos, Arcángel publicó otro video en sus redes sociales en el que dice asumir responsabilidad de sus expresiones. Luego se conoció que se comunicó por teléfono con ambas artistas urbanas.

“Uno no puede generalizar y no me refería a todas las mujeres. Era una historia personal. A la mujer seria, decente, trabajadora que se haya sentido que le falté el respeto con mi comentario es de hombres pedir disculpas. No me refería a esa madre, prima, hermana, amiga y colega que se merece un respeto. Me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto al final todas son mujeres y merecen un respeto”, señaló el reguetonero en varias historias publicadas en Instagram.

Arcángel se comunicó con Anitta y le explicó que su publicación no era dirigida a ella, pero la cantante le aclaró que sus comentarios “afectan a las mujeres en general” y por eso alzó su voz.

“Le expliqué que esto afecta la vida de las mujeres en general, una persona que tiene influencia acerca de la opinión de tanta gente [...] para cómo van a percibir y pensar acerca de la mujer y del feminismo”, mencionó la artista en sus historias en Instagram.

Anitta explicó que el rapero escuchó sus argumentos y los entendió. De igual forma, Arcángel señaló que es un gran admirador de Anitta.

“Creo que nadie va del 0 para 100 en dos horas de conversación en teléfono. Creo que es un proceso, los hombres son machistas y piensan cosas equivocadas de las mujeres porque nacieron y crecieron aprendiendo errado. Sí, lleva tiempo para que aprendas un mensaje completamente, pero admiro cuando alguien se muestra abierto a aprender”, añadió la artista de Brasil.

Cazzu, por su parte, también tuvo una comunicación con Arcángel y según dijo el reguetonero boricua le pidió consejos sobre educación en el tema para erradicar la violencia de cualquier tipo contra la mujer.

“Un rato después de mis historias, me llamó Arcángel me llamó para pedirme que le eduque y qué fue lo que estuvo tan y mal, y cuál era la gravedad de la que hablaba. Me pareció una actitud muy valorable de su parte. Es muy destacable la actitud que tuvo para llamarme. Me dijo: ‘estoy acá como hombre para que me digas todo lo que tienes que decirme”, narró Cazzu en Instagram.

Se unen otras figuras

Otro artista que se sumó a la polémica fue el cantante René Pérez, quien en su cuenta de Instagram publicó un video en el que expresaba que si tuviera las nalgas de Anitta estaría todo el tiempo enseñádolas. Asimismo, invitó a sus seguidores a enviarles fotos de sus nalgas.

“Pensándolo bien, tengamos el culo como lo tengamos no nos define como hombres o como mujeres. Damas o caballeros todos podemos enseñar nuestro culo. Estamos en el 2021 y nadie nos debe juzgar por eso. Todos los que quieran enseñar su culo me lo pueden mandar directo al Instagram”, instó el artista, quien como consecuencia, sus historias en la red han estado ocupadas de imágenes que les han enviado sus seguidores.

La actual pareja del jugador de Grandes Ligas, Francisco Lindor, Katia Reguero, también compartió una reflexión sobre el respeto hacia las mujeres y el rechazo a la cultura machista en la sociedad, junto a una foto de su cuerpo de espalda en bikini.

“Soy una mujer respetable porque soy un ser humano a quien Dios creó, y YO me respeto aunque tú no me respetes. YO me empodero de mi propio cuerpo — un cuerpo increíble que pasó por 9+ meses de transformación (y aún sigue pasándolo) y que dio a luz a un ser perfecto; un cuerpo que me nutre a mí y a mi bebé. Y aunque no lo hiciera, sigue siendo MI cuerpo, NO tuyo. No necesito tu permiso, tu aprobación ni tu atención para celebrarme de la manera que yo escoja”, escribió en la primera parte de la reflexión.