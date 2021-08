Dennis “Dee Tee” Thomas, miembro fundador de la antigua banda de soul-funk Kool & the Gang, conocida por éxitos como “Celebration” y “Get Down On It”, falleció. Tenía 70 años.

Murió pacíficamente mientras dormía el sábado en New Jersey, donde residía en Montclair, según un comunicado de su representante.

Thomas era el saxo alto, flautista y percusionista. Se desempeñó como maestro de ceremonias en los espectáculos de la banda. Su última aparición con el grupo fue el 4 de julio en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Nacido el 9 de febrero de 1951 en Orlando, Florida, Thomas era conocido por su prólogo del éxito de 1971 de la banda, “Who’s Gonna Take the Weight”.

Conocido por su ropa moderna y sus sombreros, también fue el estilista de vestuario del grupo. En los primeros días, sirvió como su “halcón del presupuesto”, llevando sus ganancias en una bolsa de papel metida en la campana de su cuerno, dice el comunicado.

PUBLICIDAD

En 1964, siete amigos adolescentes crearon el estilo único de jazz, soul y funk del grupo, al principio llamándose a sí mismos Jazziacs. Pasaron por varias iteraciones antes de decidirse por Kool & the Gang en 1969. Los otros fundadores del grupo son los hermanos Ronald y Robert Bell, y Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown y Charles Smith.

La banda ha ganado dos premios Grammy y siete premios American Music. Fueron honrados en 2014 con un premio Soul Train Lifetime Achievement Award. Su música está muy muestreada y aparece en bandas sonoras de películas, incluidas las de “Rocky”, “Saturday Night Fever” y “Pulp Fiction”.

Entre los que le sobreviven a Thomas se encuentran su esposa, Phynjuar Saunders Thomas, su hija Tuesday Rankin y sus hijos David Thomas y Devin Thomas.