Fallece el trompetista y actor Carlos Luis “Coamito” Martínez Colón

“Fue hermoso compartir 53 años de feliz matrimonio contigo. Gracias por nuestros maravillosos hijos Carlos Martínez “Cholito” y Karla D. Martínez. Vivo agradecida de todo lo aprendido junto a ti, en la vida, en la música, pero sobre todo en lo espiritual; donde compartimos con grandes maestros. Pero mi maestro principal fuiste tú, ya que me preparaste para este momento de tu partida, para que no tuviera temor. Sin duda, lo nuestro es una maravillosa historia de amor. Gracias mi amor, por tu nobleza, tu comprensión, tu amor, tu paz y tu humildad. Eres impresionante, la valentía y la forma como enfrentaste tu proceso me llenan de fe y esperanza. Buen viaje mi amor. Disfruta tu paz y tu libertad", lee el mensaje.