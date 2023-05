De pie en un museo de Tennessee, cerca de vestidos resplandecientes usados por Tina Turner, Lisa Lyons se secó las lágrimas de las mejillas al recordar el impacto que la cantante y actriz tuvo en su vida.

Lyons rememoró la actuación de Turner en la película “Mad Max Beyond Thunderdome” como la tía Entity, la líder tiránica de una civilización postapocalíptica.

“Ella era feroz, fuerte y poderosa, y eso se quedó conmigo”, dijo Lyons, quien, al igual que Turner, es negra. “Como una niña de color que no tenía ese tipo de modelo a seguir en la vida real, se me quedó grabado todos estos años”.

Turner falleció el miércoles a los 83 años, tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, según informó su mánager. Su carrera galardonada con el Grammy incluye las exitosas canciones “Nutbush City Limits”, “Proud Mary”, “What’s Love Got To Do With It” y “We Don’t Need Another Hero”, esta última de “Mad Max Beyond Thunderdome”. Sus créditos cinematográficos también incluyen “Tommy” y “Last Action Hero”.

Lyons, de 56 años y residente en Jackson, dijo que se enteró de la muerte de Turner el miércoles y condujo hasta el museo en Brownsville, al oeste su ciudad.

Cuando se trata de legado musical en una región conocida por su música blues, rock and roll, R&B y soul, Turner era la “crema y nata”, dijo Lyons.

“Ella es el estándar. Ella es la meta a la que aspirar”, dijo Lyons. “Ella lo hizo y lo hizo bien, y lo hizo en sus propios términos”.

El museo abrió sus puertas en 2014 dentro de la renovada escuela Flagg Grove en el West Tennessee Delta Heritage Center en Brownsville, a unas 50 millas al noreste de Memphis. Turner asistió a la escuela en el edificio de una habitación cuando era niña y crecía en las cercanías de Nutbush, uno de los pequeños pueblos rurales que salpican las granjas y los campos del oeste de Tennessee.

El edificio se encontraba en tierras de cultivo propiedad de Benjamin Flagg, quien vio la necesidad de una escuela para los niños negros de la zona y comenzó a construirla en 1889. La escuela es representativa de las instituciones para niños afroamericanos que surgieron en las zonas rurales del sur después de la Guerra Civil estadounidense.

La escuela cerró en la década de 1960 y se utilizó como granero antes de que el edificio en ruinas fuera trasladado en un camión con remolque de Nutbush a Brownsville.

El museo contiene una recreación del salón de clases, incluida la pizarra original y los escritorios de madera utilizados por Turner y sus compañeros de estudios. También tiene fotografías de Turner y vestidos de Armani, Versace y Bob Mackie que la estrella usó en el escenario durante las enérgicas actuaciones por las que era conocida.

El miércoles, los fans de Turner fueron al museo para rendirle homenaje. Algunos de ellos ya habían planeado su visita antes de que se conociera la noticia de la muerte de Turner, mientras que otros hicieron un viaje especial después de enterarse.

Sherry Raggett y su esposo, Tom, ya habían planeado visitar el centro como la última parada de un recorrido por museos que los llevó desde su casa en Collierville, un suburbio de Memphis, a algunos lugares en Kentucky y Nashville, y luego de regreso al oeste de Tennessee.

Sherry Raggett llamó a Turner “una persona maravillosa” y la elogió por “su fuerte influencia en las mujeres y cómo pueden superar tantas cosas”.

“Crecí escuchándola, y ella era una artista fantástica”, dijo Tom Raggett. “Me encantó cada minuto viéndola”.

La directora del centro, Sonia Outlaw-Clark, dijo que conoció a Turner en 2019 en Nueva York durante la inauguración de “Tina: The Tina Turner Musical”.

“Fue un gran honor estar en su presencia, pero también fue una gran sensación de tranquilidad”, dijo Outlaw-Clark. “Aunque era un ícono internacional, una superestrella, todavía sentía que era una chica de su ciudad natal. Fue como conocer a una vecina”.

Outlaw-Clark dijo que el centro esperaba honrar a Turner este fin de semana durante su festival anual Exit 56 Blues y durante otro evento en septiembre que se lleva a cabo en el aniversario de la inauguración del museo.