El artista de música urbana Farruko ha continuado su gira de conciertos “La 167″ mientras proclama su despertar espiritual sin reparos.

Desde que el pasado 12 de febrero, Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila del intérprete, reveló en un concierto en Miami que aceptó a Dios para iniciar una transformación espiritual, sus espectáculos incluyen un mensaje íntimo donde deja saber cómo comenzó su proceso de conversión.

El mensaje más reciente lo dio el pasado fin de semana en Chicago, donde aclaró que su espectáculo no es un culto, ya que sigue interpretando sus éxitos y comparte un mensaje íntimo sobre su vida. De hecho, reconoció que quienes asisten a sus conciertos “son valientes” al atreverse a escuchar una experiencia de amor.

El artista compartió un video corto del momento en el que se dirigió a la audiencia.

“Lo que usted está haciendo aquí es un acto de valentía. Saben por qué, porque no me está abriendo las puertas a mí, sino al que está allá arriba. Aunque las redes sociales digan que la experiencia de un ‘show’ de Farruko es un culto, déjeme decirle que usted no está pagando por un culto. Usted está pagando por un espectáculo que se le va a brindar. Yo le estoy regalando un mensaje de parte del Señor con mucho amor y cariño. Así que muchas gracias y me quito el sombrero ante ustedes”, expresó en el escenario del teatro Rosemont.

El artista añadió en un mensaje en sus redes sociales que quienes piensan que ir a su espectáculo es sinónimo de asistir a una iglesia, se trata de una ignorancia.

”Me río cada vez que veo un comentario de alguno que dice ‘pa’ escuchar a Farru predicar mejor voy a la iglesia, no voy a pagar pa’ eso’. Es lo más ignorante que mis oídos pueden escuchar porque el que dice eso: 1) no va a la iglesia, 2) el ‘show’ de mi trayectoria con mis éxitos lo doy completo, 3) solo que al final hablo de lo que Dios hizo conmigo, de cómo me cambió la vida. Pero pues, es el punto de vista de muchos y se los respeto. Dios los bendiga siempre, les amo, y ojalá que nunca necesiten de esas palabras que yo les regaló extra en mi ‘show’ porque es fácil hablar de Dios en la iglesia. A que todos van a buscar el mensaje, pero qué difícil es pararse de frente a un público que va en busca de teteo, reguetón y vacilón a darles amor y un mensaje. Eso es pa’ valientes, por eso el público que va y me escucha son valientes”, escribió el exponente urbano de Bayamón.

El artista indicó hace unas semanas que después de sus expresiones en el concierto de Miami, ha recibido críticas por parte de algunos de sus seguidores, pero han sido miles los mensajes de solidaridad.

“Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio… distante de mis hijos… Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (...) Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, indicó el reguetonero que cuando lanzó su producción “La 167″ en el 2021, adelantó que ya había comenzado proceso de sanación espiritual.

En cuanto a sus colegas en y dentro del género musical, la mayoría han respaldado a Farruko en sus expresiones y acciones.

Farruko se presentará en marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.