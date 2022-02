Desde que Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido en el mundo del espectáculo como Farruko, reveló el pasado fin de semana que aceptó a Dios para iniciar una transformación espiritual ha recibido miles de mensajes en apoyo y solidaridad de parte de sus seguidores, amigos y artistas.

El cantante cristiano Samuel Hernández fue uno de los primeros en aplaudir la valentía de Farruko al proclamar el cambio que Dios ha hecho en su vida durante el concierto que ofreció en su concierto realizado en el FTX Arena de Miami.

“Te he visto llorar, Dios te está llamando a prisa. Arde en tu corazón un fuego 🔥 que nadie apagara. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Solo lo que hemos estado cerca de tu transformación podemos entender lo que Dios está haciendo. Estamos orando por ti amigo @farruko”, escribió Samuel Hernández, junto a una foto con Farruko.

Hoy, el cantante Manny Manuel, le dedicó una de sus publicaciones al artista urbano que reveló que todo fanático que no desee escucharlo proclamar la palabra de Dios es sus conciertos le devolverá el dinero, como un acto de solidaridad en sus acciones.

El llamado “Rey de corazones” le dejó saber a Farruko que hay miles de personas que comprenden su proceso espiritual y la etapa personal que experimenta. Le exhortó a continuar con su apertura y a no tener miedo.

“Estimado colega @farruko. Quiero dejarte saber que somos un millar de personas las que comprendemos tu sentir, ilación y vivencia que estás experimentando en esta etapa de tu vida personal. No somos Perfectos, pero lo MARAVILLOSO de todo esto es que para El Rey de los Ejércitos eres pieza única, manufacturada por Él. Te reconozco y valoro. Te Bendigo y solo me resta decirte: Apertura Papá… Abre tus brazos y tu alma y cosas INIMAGINABLES y OCULTAS que jamás hubieras pensando sucederían en Tu Vida vendrán en camino … CREE, ALABA y ORA en Todo Momento Háblale como a El Mejor Amigo Y ESPERA … Algún momento nos sentaremos y me contarás. DIOS TE AMA y un pueblo también”, expresó el merenguero a la voz de “Pepas”.

Apoyo público

Entre sus pares del género urbano las reacciones no se hicieron esperar. Ozuna, Tito “El Bambino”, De La Ghetto y Baby Rasta de inmediato le expresaron su solidaridad al artista a través de una de sus publicaciones en Instagram.

“Hermano eres el ejemplo de todos nosotros créeme que ahora serán mejores las funciones por que Es Dios el que está controlando todo Te queremos y estamos contigo”, afirmó Ozuna.

“Te amo vuelvo y te digo ! No calles . Quien anda con Dios a lo mejor no será entendido PERO JAMÁS VENCIDO! @farruko Te amo ! Dios te bendiga mucho hermano.Estoy súper orgulloso de ti !”, sostuvo Tito “El Bambino”.

“Amén Broder. Estamos aquí pa lo q sea hermano”, escribió De la Ghetto.

“Wao! Farru olvida te de lo que digan ni conteste por que así mismo hablaron del hijo de Dios y lo pusieron en la Cruz. El mundo de la música que estamos es muy oscuro. Esta de uno que el dinero no es lo suficiente ni el estatus de la altura. No importa el camino que escojas tienes unas familias de colegas que te apoyan y que donde estés parado eres uno de nosotros ese camino que estás escogiendo es limpio y puro ne energías que le hace falta al mundo. Dios te bendiga y viste la verdad y por ver la verdad todo va a cambiar para bien. De parte de la manada de Los lobos, nuestro buenos deseos”, señaló Baby Rasta.

Mientras que Anonimus le expresó: “el mundo espiritual es mucho más real y profundo que este que vivimos hoy !!! Para que todos lo entiendan no será fácil, pero poco a poco Dios hará la obra mi bro!!! Comentarios siempre hay!!! Pero al final la verdad es solo una”.

De igual forma, J Álvarez, el productor Rafael “Raphy” Pina, Gringo, Dj King Arthur, Prince Royce, Alberto Stylee y Rey Pirín le enviaron bendiciones y aplaudieron su acción en favor del evangelio.

La cantautora Kany García también le comunicó su apoyo y sostuvo sentirse orgullosa del reguetonero, que llevaba tiempo experimentando cambios en su vida.

“Te abrazo cariño! siga pa’ adelante y disfruta esto que estás viviendo. Duerme tranquilo, sin intentar complacer a nadie y siendo fiel a lo que te está dictando tu corazón, ese nunca falla! Orgullosa siempre de ti, bendiciones mi amor”.

La merenguera Olga Tañón le mostró su admiración a Farruko.

“Quitándome el sombrero querido Carlos! Pocos hablaran tan claro como tú , por lo vivido y lo superado! Que alegría inmensa! Jamás los podremos complacer a todos . Con que seas feliz y sientas paz es lo que importa! Mi cariño, respeto y admiración!!!”, sostuvo la merenguera.

En la isla, Farruko se presentará en conciertos los días 3, 4 y 5 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot.