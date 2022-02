Durante el pasado fin de semana, el intérprete de música urbana Farruko encendió las redes sociales cuando pidió disculpas durante un concierto en Miami por el contenido de sus canciones, además de anunciar que se había convertido al cristinanismo. Ante esto, vale la pena repasar su trabajo para ver qué manifiestan las líricas que causaron este acto de constrición del puertorriqueño.

Durante su concierto, expresó que “yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”. Confesó que hace un tiempo tuvo su un encuentro “con Papa Dios” y que desde entonces vive una transformación.

“Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Todos somos pecadores lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio… distante de mis hijos… Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (...) Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, indicó el reguetonero que cuando lanzó su producción “La 167″ en el 2021, adelantó que ya había comenzado proceso de sanación espiritual.

PUBLICIDAD

A continuación, incluimos unas estrofas de las canciones más populares de Farruko, y que podrían considerarse controversiales, por su contenido sexual, por el modo en el que se refiere a la mujer o por incitar al uso de sustancias controladas, entre otros temas.

Pepas

Bebiendo, fumando y jodiendo

Sigo vacilando de party to’ los día’

Síguelo, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (Farru)

Síguelo, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (la rola y pepa)

----

Pepa y agua pa’ la seca

To’ el mundo en pastilla’ en la discoteca

Pepa y agua pa’ la seca

To’ el mundo en pastilla’ en la discoteca

----

Salió el sol, wol

Tráeme la hookah y el alcohol

Y préndelo, oh-oh, woh-oh-oh

Esto se salió de control

Y síguelo, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (la rola y pepa)

El incomprendido

Pásame la hookah

Que andamo’ en jangueo, hoy cojo ruta

Que viva el teteo, el desacato

Vívete la vida y disfruta (todo el mundo en la discoteca)

----

Que nadie me aconseje

Que estoy en Romo Feo, Feo, Feo

Fa-Fa-rru

Fantasías (con Rauw Alejandro)

Y gozamo’, bebimo’, fumamo’

Bailamo’toa la noche y en casa terminamo’ (oh-oh)

Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamo’ en mi cama (bum, bum, bum, bum)

Pero tuvimos química (uoh-oh)

Y te vi tan simpática (yeh)

Te miraba tan exótica (uoh-oh)

Que rápido te jale pa’cá, pe-ri-ba, ba-ba-bai

La tóxica

Y se va pa’ la calle en busca de un jangueo (pri-yah-yah)

Donde pongan música, haya hookah y botelleo

Se va pa’ la calle en busca de un jangueo

Ella no quiere amore’ y está puesta pa’l perreo (pri-yah-yah)

PUBLICIDAD

----

Ella llegó depresiva pero le pusieron “Tusa”

Ahí se soltó y se desabotonó la blusa

Se les pegó a la hookah y de la botella abusa (yah)

Dice que hoy se bebe y por ese cabrón da excusa’ (blep)

----

Le da hasta abajo al ritmo del bajo

Lo que hablen de ella le importa un carajo

No quiere saber de compromiso

Y que se muera el cabrón que daño le hizo (ah)

Passion Whine

Quítate la ropa lento

Toma tu tiempo

Que yo me quiero disfrutar todo el momento

Pon música suave

Mueve tu cuerpo

Y pon en práctica todos tus movimientos

Ensobéame tuyo

Y báilame pegadito

Hazme lo que tú quieras

Que yo soy tuyo todito

No te hagas la difícil

Dale ma’ hazme un cantito

Contigo me conformo

Aunque sea solo un ratito

Embalao

Hoy me vo’a amanecer

Rulin en mi nota, no me pidan pastilla

Que me quedan poca’

Bartender, hookah y más botella’

Las luces de la disco parecen estrella’

----

Si un día me vo’a morir (Farru!)

Hoy quiero hacer lo que me da la gana

No sabemo’ qué va a pasar mañana

Hoy quiero rola (rola), quiero hookah, mujere’ y marihuana

Si un día me vo’a morir

Hoy quiero hacer lo que me da la gana

No sabemo’ qué va a pasar mañana

Hoy quiero rola, quiero hookah, mujere’ y marihuana

Pasto y pelea

Esta noche está de claro pa’ rampleteo

Pa’ desgastar lo’ mahone’ con el guayateo

Pa’ fumar hasta mañana y formar un tripeo

Y a la que parezca safa’a, se fue buleo (Yah yah)

PUBLICIDAD

----

La noche ‘ta pa’ ron, pasto y pelea (Pum pum)

Me tienes loco, baby, como tu menea

El corillo ‘ta azora’o por como tu perrea’

Y me mandaron a llamar hoy se rompe la brea

Pórtate mal

Pórtate mal, ponteme lassie

Ay, mami, bien perra y vamo’ a hace’ las cosa’ fácil (Ay)

Dóblate y ponte en cuatro, pa’l carajo tu gato

Aquí tengo un par de moña’, vamo’ a enrolar un tabaco

Pa’ coje’ un arrebato y perderno’ hasta mañana

Yo quiero hacer contigo lo que me da la gana

Que conmigo amanezca’ y vele’ sola en la ventana

Y si te dan gana’ ‘e fumar, traje una seta ‘e marihuana

(¡Pu-pu-pu-pum!)

Krippy Kush (con Bad Bunny)

Fumando como Snoop Dogg y Wiz Kha

Las gatas quieren kush, no quieren friska

Prendí un bastón como el de la brisca

Dos phillies, se queda bizca

----

Lo que tú estás haciendo, yo lo hice primero

Bebé, ese novio tuyo es medio culero

Yo ando por New York con un par de cuero

Y piles puestos pa’ to’ estos cabrones hacerles fiero

----

Yo tengo agricultores como Piculín

Los ojos rojos como el Chapulín

Hoy se me olvidó beberme la Ritalin

Pero las seis, cero, dos las bajé con lean (Brrr)