Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido en el mundo del espectáculo como Farruko, ha sentido una transformación que ya no puede ocultar. Lo venía verbalizando en sus redes sociales, incluso ha compartido una canción en la que describe cómo se siente y se dirige a Dios en ella.

El cantante urbano de 30 años ha expresado que Dios ha tenido misericordia con él, que ahora puede reír, y que este sigue obrando para que él haga un cambio para bien en su vida, y que es el único que “nos puede restaurar”. Aunque manifiesta que quizás no lo entenderán ahora , da por hecho que más adelante sí.

Precisamente, si hay quienes entienden perfectamente el momento de la vida en que se encuentra esos son Héctor Delgado y Julio Ramos, quienes fueron reconocidos como “Héctor El Father” y “Julio Voltio” en el mundo artístico cuando se desempeñaban como cantantes de reguetón. Son demasiadas las semejanzas, la vida de lujo y excesos que llevaban, los vacíos que experimentaban y ese llamado de conciencia que los llevó a cambiar de ruta.

Con un éxito imparable, el intérprete de canciones como “Pepas”, que al momento ha recaudado 813 millones de “streams” combinados a nivel global, ha comunicado que podría dejar atrás la temática habitual de sus canciones y dedicarse más a hablar sobre Dios y la fe cristiana.

“Dios es un Dios de orden y un ser justo me permitió lo malo y lo bueno, y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizás tiene muchas dudas en la vida de por qué pasan tantas cosas. No se trata de religión, se trata de un testimonio real de vida que a su tiempo yo terminaré de explicar, de un mensaje de amor, de luz entre medio de tinieblas”, ha sido uno de los mensajes que compartido con sus seguidores a través de las redes sociales.

Regocijo ante la decisión

Cuando Héctor Delgado escuchó acerca de lo que está atravesando Farruko, explicó que lo primero que hizo fue regocijarse y alegrarse. No obstante, asegura que también le trajo ese recuerdo del día en que al igual que él tomó la decisión de que aquel artista, que era llamado Héctor El Father lo que tenía era una máscara, que ocultaba lo que en realidad sentía.

“Al igual que Farruko, con la fama y el dinero que se tiene y la cosas que ha alcanzado, así también me sentía yo, con esos vacíos. Es un proceso... Cuando yo me convertí, mucha gente no creía en mi conversión. Es normal y algo que también es bíblico, pues dice que por sus frutos los conoceréis. No es nada malo que la gente comience a señalar y a ver cómo se va a comportar Farruko, como lo hicieron conmigo”, resaltó Delgado, quien junto a Ramos pastorea en la Iglesia Marantha en Río Grande.

Por otra parte, Ramos señala que no le cabe duda que es la mejor decisión que Farruko puede tomar, como la que él acató hace ocho años, cuando vivía momentos de insatisfacción, donde nada de sus logros obtenidos pudieron darle felicidad.

“Siente que se está ahogando en un vaso de agua, que no hay avance, y el único antídoto de su situación se llama Jesucristo, y él lo pudo reconocer a tiempo. Mucha gente no lo puede reconocer a tiempo y toman la decisión de suicidarse, como ocurrió con la que fue Miss USA (Cheslie Kryst), que lo tenía todo y tenía mucho porvenir en su área. No pudo reconocer que solamente ese vacío lo llena Jesucristo. Que esa insatisfacción, ese deseo de morir, gritar, llorar y buscar un consuelo, ella no pudo darse cuenta de que era el señor Jesús y optó por lo que muchos optan en estos días que es suicidarse o tirarse al desperdicio con la droga, la prostitución… Farruko se dio cuenta y tomó la mejor decisión que puede tomar cualquier ser humano”, coincidió Ramos.

Delgado le aconseja al cantante urbano nacido en Bayamón, que se mantenga buscando a Dios ante el rechazo que pueda sentir de algunas personas y de aquellos que ponen en tela de juicio su conversión.

“Me han pedido perdón porque dudaban de mi conversión. Yo les decía que yo también dudaba de mí porque pensaba en que no iba a poder lograrlo. Tenía muchos miedos. Sé que Farruko es un muchacho que Dios viene trabajando con él hace tiempo. Sé que va a comenzar a dar frutos y la gente se va a dar cuenta de que Jesús cambia y que llena el corazón”, dijo Delgado, quien este 28 de febrero cumple 14 años de estar sirviéndole al Señor. “Mi testimonio deja saber que Dios es real y que se puede”, agregó.

Habló con Farruko

Asimismo, señaló que como pastor tuvo una conversación con Farruko, de la que no quiso abundar por respetar ese intercambio que tiene con las personas, y se limitó a decir: “hablé con él y seguiremos en contacto para que siga hacia adelante en ese proceso que le espera ahora, en este cambio, para que Dios le pueda dar fortaleza y pueda vencer”.

El pasado sábado durante un concierto celebrado en Miami, como parte de su gira “La 167″, el cantante urbano se abstuvo de entonar canciones como “Pepas”, pues antes no sabía el mensaje que llevaba en sus canciones y confesó acerca de su encuentro con Dios y la transformación que vive, lo que ocasionó malestar en algunas personas del público.

“A Farru le pasó lo mismo que le pasó a este hombre llamado Héctor ‘El Father’. Farruko se estaba ahogando, cogió ese salvavidas y lo rescató. Es imposible que una persona que se está ahogando, le tiren un salvavidas y sea rescatada, no quiera que todo el mundo use el mismo salvavidas. Yo entiendo a Farruko, él está tratando de gritarle al mundo que la solución él la encontró en Jesús. Va a haber mucha gente que lo va a entender y otra que no, pero yo sé que tiene la fortaleza para entender que van a venir críticas, pero que tiene que salir hacia adelante”, mencionó Delgado.

Mientras que Ramos atribuye a que la decisión de no querer cantar canciones que incitan a las drogas y otros temas se debe a un asunto de conciencia.

Un asunto de conciencia

“El trabajo de la conciencia es aplaudir por una acción, si lo estás haciendo bien, o abuchearte si lo estás haciendo mal. Es algo que viene dentro del ser humano. La conciencia de Farruko lo que le está diciendo es que él llevaba a tanta gente al borde de la desesperación y de los vicios con sus canciones, que desistió de seguir destruyendo la juventud. En mi caso fue lo mismo. Cuando me reconcilié siendo Julio Voltio salía a mis presentaciones y ya no quería hablar malo, ya no quería cantar ‘El Mellao’ ni el ‘Chulin culin cunflai’, porque la conciencia te lleva a desistir. Lo entiendo perfectamente, él lo que siente es un sentido de culpa, sabe que lo hizo mal y ahora lo que quiere es restituir y arreglar el agravio que cometió. El mundo lo va a criticar porque el mundo no conoce a Dios”, expuso.

Adiós al lujo

Asimismo, Ramos advierte que el camino a recorrer no es fácil, que le tocó vivir procesos bien fuertes y que cambió dramáticamente la posición económica a la que estaba acostumbrado. Ya no dependía de conciertos multitudinarios, sino que tuvo que ajustarse a otro estilo de vida, libre de excesos y con un trabajo normal que le paga $7.25 la hora y libre de excesos. Atrás quedaron los autos lujosos que poseía y que tuvo que vender al no poder costearlos.

“El Señor no es que quiere que uno esté en bancarrota y pelao, pero le gusta la honradez. Que el crecimiento de la persona no sea a causa del sufrimiento de otras. Hoy en día estoy muy estable, tengo mi trabajo, mi esposa trabaja también y tenemos una vida cómoda, y esto es lo que verdaderamente deberían hacer todos los cantantes de reguetón de música secular”, dijo Ramos.

En el caso de Delgado, al haber tomado una decisión abrupta, confiesa que no estaba preparado en el aspecto económico. No obstante, aunque si pasó por varios procesos difíciles, asegura que Dios nunca lo abandonó.

“No necesariamente tiene que pasar eso en la historia de Farruko, pues tal vez su economía no va a ser la misma. La paz que yo sé que él tiene ahora va a ir por encima de eso. Yo dejé la música, dejé de ganar mucho dinero y premios, pero había una felicidad y una paz en mi vida, que no la compra nada ni nadie”, mencionó a la vez que resalta que Farruko se está convirtiendo en una vitrina para que la gente vea lo mismo que él y Ramos predican. Por cierto, ambos están formando parte de una gira de evangelización llamada “Volviendo al principio por una vida más”, que consta de de siete días de predicación, alrededor de Puerto Rico, con los testimonios de Norberto Morales, antes conocido como “Berto El Indio”, Alex Capó antes conocido como “Álex Trujillo”, José Fuentes alias ‘Pepo Loíza’, el pastor Carlos Monserrate, y los evangelistas Marcelino Santiago y Alfonso Otero.

Ante la posibilidad de que cada vez hayan más intérpretes de música urbana que pasen por la conversión, Ramos plantea que se trata de un asunto de causa y efecto.

“Héctor El Father hace 14 años se estaba muriendo. Un día testificando, Julio Voltio lo escuchó y tuvo que hacer la misma movida que él. Esto es cuestión de resultados. Lo mismo que ocurrió conmigo hace 8 años, lo está viviendo Farruko hoy y a medida que pase el tiempo, todos los cantantes de música secular van a experimentar ese vacío. Lo están experimentando ahora, lo que pasa es que ya Farruko se cansó, Omar el Caballo Negro se cansó, Héctor El Father se cansó y Lary Over también. Nos cansamos de vivir unas vidas hipócritas delante de una sociedad a la que queremos agradar aunque nos cueste la vida, la felicidad y el matrimonio. El orgullo es la pieza más importante que debemos quitar del medio. Eso fue lo que él hizo. Verdaderamente, aplaudo a Farruko con todas mis fuerzas por la decisión que está tomando”, concluyó.