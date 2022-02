El exponente de música urbana Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, sostuvo a través de una publicación en sus redes sociales que su gira actual “La 167″ incluirá todos sus éxitos. Las declaraciones llegaron luego de que el pasado viernes el intérprete hiciera pública su conversión religiosa.

“Mi gira ‘La 167′ continúa tal como se ha anunciado y planificado. El contenido y la composición de los espectáculos son creados exclusivamente a discreción mía. Los artistas son libres de expresarse en el escenario como quieran”, indicó Farruko, publicación que compartió con un corto vídeo y un versículo de la Biblia.

Esta publicación contradice las palabras que expuso el intérprete de “Pepas” el sábado, donde motivó a todo aquel que no quisiera ir a sus próximas presentaciones a pedir un reembolso.

Después del anuncio de su conversión, Farruko recibió comentarios y críticas.

“Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Todos somos pecadores lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio… distante de mis hijos… Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (...) Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, indicó el reguetonero que cuando lanzó su producción “La 167″ en el 2021, adelantó que ya había comenzado proceso de sanación espiritual.

Durante su concierto el viernes, expresó que “yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”.

Confesó que hace un tiempo tuvo su un encuentro “con Papa Dios” y que desde entonces vive una transformación.