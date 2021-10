El sentido de pertenencia del lugar donde crece el ser humano siempre se refleja de alguna manera en las acciones del individuo. Esas raíces nunca se olvidan y en el caso del exponente Farruko se hace mandatorio recordarlas cuando estrena un proyecto musical que pudiese dar paso a su retiro en el género urbano.

Farruko seleccionó su barrio en Bayamón y lo que fue la gasolinera de su fenecido abuelo en la transitada carretera 167 de su pueblo natal, para lanzar hoy, viernes su nueva producción. Entre talleres de hojalatería y mecánica, autos antiguos y de lujo, “four track”, un puesto de gasolina y las casas de sus familiares, el intérprete urbano presentó el disco “La 167″, producción que se tardó tres años en finalizar y que cuenta con 25 temas, incluyendo el éxito mundial “Pepas”. El artista afirmó que se trata del álbum “más personal y real” que ha hecho en su carrera, ya que los demás eran creados bajo un concepto o personaje.

“Este es el disco más real. La 167 es donde crecí. Esta calle fue la primera que vieron mis ojos. Hay muchos sentimientos encontrados. Me críe corriendo por todo esto. El garaje era de mi abuelo y este álbum tiene mucha de mi historia. En esas escaleras que están ahí en el negocio de mi papá fue que escribí esas primeras canciones. Todo tiene que ver conmigo”, explicó el artista que no es ajeno a la comunidad porque siempre está presente en ella. Su padre continúa con el negocio de piezas de auto y una imagen de su rostro también pinta una de las paredes donde se ubica la bomba de gasolina con el nombre “La 167″.

Farruko presentación del disco "La 167".

Sobre el concepto del nuevo álbum abundo que el álbum son vivencias y que por ello el realismo se percibe desde el primer tema que es “Ki”, colaboración con Oneill y Daniel Habif y el último que es “Helicóptero”.

“En mis producciones anteriores trabajo bajo personajes. En ‘Gangalee’ me fui jamaiquino, en ‘TrapXficante’ me fui por la anda del trap. Este álbum es Farruko. Vas a escuchar cómo me siento, por lo que he pasado. Es para que la gente se identifique”, mencionó el reguetonero.

Para el nuevo proyecto, Farruko reclutó un nutrido grupo de colegas del género como Ñengo Flow, quien también es de Bayamón, a Yomo, Tempo, Jay Wheeler, Brray, Secreto, Noriel, Luar, White Star, India Martínez, Lenie y Myke Towers en diferentes colaboraciones.

En honor a su isla y su cultura repite el dueto con el cantautor Pedro Capó en el tema “Jíbaro”. La canción abre con el distintivo sonido del coquí, rana endémica de Puerto Rico. Además, grabó con DJ Adonis para los temas de guaracha “F*Love” y “El Incomprendido”.

Dentro del género urbano Farruko se pasea con dominio por el reggae jamaiquino, el trap, drill y el reguetón por lo que el disco contiene todos esos ritmos.

Contempla un retiro desde la cima

A Farruko no le faltan palabras a la hora de explicar que ha ponderado un retiro del género urbano. Para sus fanáticos puede sonar muy prematuro, ya que el exponente urbano que cuenta con nueve álbumes de estudio, se encuentra en la cima de su carrera con la difusión mundial del tema “Pepas” que ahora se dispone a lanzar en versión remix con el DJ David Guetta.

“He coqueteado mucho con esa idea. Llevo mucho tiempo analizándolo y tengo otros planes en mi vida. Empecé muy chamaco a los 15 y ya tengo 30 años y no quiero tener un retiro forzoso a mis 40 o 50 años. Quiero irme antes. Quisiera irme en mi mejor momento y lastimosamente en esta industria la gente solo mira lo último que hiciste. Tú eres tan bueno como lo último que hiciste y es algo que para el ojo del ser humano es así, después de tener una larga trayectoria. La industria es así de cruel y el ser humano es así de cruel. (El retiro) es una idea que no se me quita de la cabeza”, confesó el artista que reconoce a su vez que nunca se ha afanado por obtener premios y galardones.

Farruko reveló estar cansado de la “fama, de la controversia, el canibalismo del negocio y el tiempo que te consume”.

“Es algo personal que no necesariamente quiero hablarlo ahora con el público, pero sé que eventualmente se va dar”, sostuvo.

El artista detalló que una vez tome la decisión de retirase como solista se quedaría dentro del industria musical como mentor y productor de nuevos talentos. La otra etapa en la que desea desarrollarse es en la actuación y abrirse paso en la industria de la gasolina.

“Siempre ha sido mi sueño crear la marca (La 167) no en un puesto, sino tener muchos puestos de gasolina. Quiero hacer muchas otras cosas”, subrayó el exponente que no descarta realizar un proyecto totalmente cristiano.

Por lo pronto, Farruko se prepara para iniciar en noviembre su gira en los Estados Unidos. En el 2022 llegará al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con dos funciones el 4 y 5 de febrero.