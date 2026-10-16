“Fulanito somos todos”: Pedro Capó presenta su lado más íntimo en un disco de ritmos puertorriqueños

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó presenta una nueva etapa musical con “Fulanito”. Su nuevo álbum permite acercarse a su lado más íntimo, a las emociones que atraviesan su proceso creativo y a la conexión que mantiene con Puerto Rico.

En entrevista con El Nuevo Día, el cantante habló sobre el significado detrás del título del proyecto, la apertura emocional que caracteriza su manera de escribir y la importancia que ha tenido regresar a Puerto Rico después de más de 20 años residiendo fuera de la isla.

“Fulanito, Menganito, Perencejo, es como somos todos. Se aplica a cualquiera por eso la carátula es un muñeco que dibuje sin cara. Porque puede ser cualquiera, somos todos. Fulanito somos todos, yo lo cuento desde mi perspectiva, pero todos estamos ahí. Fulanito se va de su lugar y quiere regresar, y eso es algo que me ha afectado personalmente y que también, observando, veo el clima social del mundo y político, es algo de importancia en estos momentos. Pues entra en mí y lo destilo a través de mi creatividad”, explicó el artista.

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El nombre del álbum abre la puerta a una propuesta que reúne distintas facetas de Capó como compositor e intérprete. Las 11 canciones que forman parte de su nuevo disco exploran distintos ritmos como: la danza, el merengue, la salsa, el bolero y la bomba puertorriqueña. El cantante comparte emociones, experiencias personales y un poco de lo que vive como artista.

“Todo está aquí...el añorar estar particularmente en Puerto Rico con ‘Ay Bendito’; ‘El Luto’ que es como salir de estos momentos grises y turbios; mi manera de tirarme con to’ y tenis cuando me enamoro en ‘Amar a la mitad’...”, resumió.

Además, entre los temas del álbum figura “La Danza del Voto”, una colaboración con la cantante puertorriqueña iLe que incorpora la danza, un género ligado a la historia y la identidad musical del país.

Para Capó, la canción representa una responsabilidad por el peso simbólico que tiene la danza en la memoria colectiva de la isla y la de su familia.

“Siempre quise escribir una danza. Mi papá tenía una canción que decía: ‘cuando la danza muera habrá muerto Puerto Rico, y eso siempre se me quedó. Pero, me intimidaba mucho hacer una danza por lo solemne que es. El himno es una danza, pero también sentía como ciertas responsabilidades, de cierta manera como mantener esto vivo que cuando la danza muera ahora ha muerto Puerto Rico, decía mi viejo, y mi viejo es como fundamental en quien yo soy”, indicó.

La participación de iLe aporta otra voz a esta propuesta, que conecta la música contemporánea con sonidos de la tradición puertorriqueña.

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“ILe y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero colaboramos en mi concierto de boleros, ‘Melodías del Recuerdo’, y ella es el referente de esta generación del bolero fuerte, del bolero ese grande, de estas grandes cantantes organizadas. Ella es quien ha mantenido ese legado vivo y ha puesto su estampa fuertemente. También buscando alternativas alrededor de ese sonido tan clásico. Para mí era obvio que tenía que ser ella y agradecido de su generosidad con su talento, de su profesionalismo, elevó la canción y está ahí plasmado para siempre”, expresó.

Más allá de crear y hacer música, el regreso a Puerto Rico ha sido importante para el cantautor. Volver a la isla supone reencontrarse con espacios, experiencias y referentes que forman parte de su identidad, elementos que también pueden encontrar lugar en su trabajo creativo.

Con "Fulanito", Pedro Capó comparte con su fanaticada una colección de canciones que nace de su propia historia, pero que busca encontrarse con las historias de los demás. (Cesar Berrios)

“Regresar a Puerto Rico es como regresar a estar en contacto con mi niño interior en la mejor de las maneras posibles. Yo me fui por 22 años, volví tres añitos aquí, regresé afuera y ahora finalmente tengo un pedacito de tierra en Puerto Rico. Ha sido necesario para mí exhalar. Cuando uno se va, hace una promesa. Pero, te empieza a dar miedo cuando estás afuera y dices: ¿Yo regresaré o no regresaré? Así que, ha sido importante para mí en muchas maneras, creativamente, pero también en mi paz personal y realización personal", explicó.

Con Fulanito, Pedro Capó presenta un proyecto que permite mirar más allá de las melodías para acercarse a las experiencias, las raíces y los ritmos que alimentan su composición. El álbum se convierte en una oportunidad para conocer la etapa personal que atraviesa el artista y la manera en que su historia acompaña su música.