Tras una larga y fructífera carrera como solista, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa será reconocido por sus pares y la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia Musical. Dicho galardón le será otorgado el 17 de noviembre de 2021 en Las Vegas, durante una ceremonia privada en el Four Seasons Hotel de Las Vegas, como parte de la semana de la entrega anual del Latin Grammy.

Dicho premio también se le otorgará a otras leyendas de la música latina como Martinho da Vila (Brasil), Emmanuel (México), Sheila E. y Pete Escovedo (Estados Unidos), Fito Páez (Argentina), Milly Quezada (República Dominicana) y Joaquín Sabina (España). De la misma forma, los músicos Guillermo “Memo” Acosta (México) y Egidio Cuadrado (Colombia) recibirán el Premio del Consejo Directivo.

“Estoy sumamente agradecido de este importante reconocimiento que me hace la Academia Latina de la Grabación. El Premio a la Excelencia Musical es un gran honor que me conceden y me honra aún más el ver mi nombre al lado de esas leyendas de nuestra música hispanoamericana que tanto han brillado y continúan dando lustre”, expresó Santa Rosa, ganador de cinco Latin Grammy . “Estoy muy emocionado con la distinción y orgulloso de la carrera que he podido desarrollar a través de estos años. ¡Muchas felicidades a mis colegas y que viva la música!”.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Por su parte, el Premio del Consejo Directivo se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones.

“Es un gran honor brindarle reconocimiento a este notable grupo de artistas legendarios, pero a la vez muy activos”, indicó Gabriel Abaroa Jr., presidente y CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Sus sobresalientes logros han creado un legado en el mundo de la música latina que trasciende generaciones y fronteras. Estamos deseosos de homenajear y celebrar los logros de cada uno de ellos durante la Entrega Anual del Latin GRAMMY este próximo noviembre en el que volvemos a Las Vegas con nuestra resiliente comunidad de amantes de la música latina”.

Según un comunicado enviado por la Academia Latina de la Grabación, Santa Rosa fue uno de los pocos artistas de salsa que surgió en la década de 1980, cuando la explosión del género de la década anterior pasaba por una inevitable decadencia. Luego de participar en varias orquestas boricuas a finales de la década de 1970, en 1981 fue contratado por el director de orquesta Willie Rosario, con lo que confirmó su reputación como promesa de la música tropical. Cuando lanzó su primer álbum como solista, “Good Vibrations” (1986) el cantante había asimilado el azucarado estilo de la salsa romántica, fusionándolo con la intensa estética afrocaribeña que atesoraba. Este envidiable equilibrio es la clave de himnos de la salsa contemporánea como “La agarro bajando”, “Conteo regresivo”, “Conciencia” y “Que alguien me diga”, además de ser un gran intérprete de electrizantes conciertos.

De hecho, el puertorriqueño se presentará el próximo sábado, 26 de junio, en el Coliseo de Puerto Rico. Este será el primer espectáculo masivo que se lleva a cabo en dicho recinto desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.