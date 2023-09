A menos de dos semanas de presentar su espectáculo “Entre tacas y canciones”, en el Distrito de Convenciones de Puerto Rico, la cantante Gisselle Ortiz se dispuso a rescatar una garza atropellada, mientras transitaba la carretera de Piñones a Loíza.

Entre broma y en serio, compartió su relato con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, acerca de la condición del animal, su comportamiento, lo que había ingerido y hasta el nombre que le puso.

“Un carro le acababa de dar un cantazo y no tuve corazón para dejarla tirada en el medio de la carretera a merced de que le pasaran por encima cuando, dentro de sus heridas se encontraba súper alerta. Simplemente NO PODÍA HACERLO! Le tiré una sabanita por encima y la metí dentro de una caja que de pura casualidad tenía en la guagua. La misma caja donde de camino a casa vomitó 1 iguana y 4 lagartijos. De los cuales le puse 2 en la caja nueva. Entonces más me conmovió pues al parecer tiene mi mismo apetito. Anyway….ya le puse nombre. Se llama Vida Aleticia y me la quiero llevar pal Coca Cola. No se si es hembra pero como no le dicen garzo puej….nena será. Lo se….No me digan nada….”, dijo con su característico sentido del humor, quien comenzó a ser nombrada por sus seguidores como “Mrs. Doolittle”, en alución al personaje emblemático doctor Doolittle, un veterinario que es capaz de hablar con los animales.

Al parecer, eso es costumbre en la voz de “Lo mío es mío”, quien fue “tirada al medio” por su amiga y comadre, la presentadora Angelique Burgos “Burbu”, quien la instó a que contara la historia completa acerca del suceso.

“Cuenta la historia completa, que por poco rescatas una paloma también Mrs Dolittle y que dejaste al mudanzero arrollao por la garza. Yo espero q el día del concierto no te encuentres un gongolí herido en el camino porq nos jodimos todos. Te amo pancha corazón de oro”, dijo entre risas la locutora radial del programa matutino “El despelote”, de La Nueva 94 FM.

Asimismo, esta tarde la merenguera dio una actualización acerca de Vida Aleticia, de quien se despidió junto a su compañero sentimental, al entregarla al Cuerpo de Vigilantes en Piñones, para que reciba el cuidado adecuado y se recupere.

“Hoy me despedí de Vida Aleticia pues la entregamos al Oficial Juan Medina del Cuerpo de Vigilantes en Piñones. Allí la pondrán en manos de un biólogo que se encargará de su cuidado y recuperación ❤️‍🩹. Creo que hicimos, @aldua8 y yo nuestra obra del día. Cosa que jamás dudamos en hacer y darle a ella una 2da oportunidad. Alguien me recomendó cambiarle el nombre al show “Entre Garzas y Canciones” pero en la oficina de @tmentertainment1 no me lo aprobaron pq no conseguimos unas 👠 que le sirvieran. Esperando en Dios que pronto regrese a su hábitat! VIDA ALETICIA VAS A ESTAR BIEN!”, comunicó la artista, quien estará celebrando sus 30 años de carrera en el concierto.