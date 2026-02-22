Opinión
Música
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gloria Estefan critica la captura de inmigrantes en Estados Unidos e insta a latinos a alzar la voz

Fue especialmente crítica por la forma de actuar de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

22 de febrero de 2026 - 8:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gloria y Emilio Estefan (AP)
En una rueda de prensa previa a su presentación el domingo en el Festival Internacional de la canción de Viña del Mar (Chile), Estefan fue especialmente crítica por la forma de actuar de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, y que ha causado ya varias muertes de civiles.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Viña del Mar, Chile- La cantante y productora musical cubano-estadounidense Gloria Estefan criticó este sábado con dureza la persecución de inmigrantes que lleva a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e instó a los latinos a unirse y a alzar la voz contra los abusos.

“Una cosa es tratar de agarrar criminales y personas que están haciendo daño en un país y otra cosa es hacer redadas de familias, niños, personas que han contribuido muchísimo al bienestar del país y que no usan recursos”, afirmó.

“No están documentados. (Pero) Aportan a nivel de pagar impuestos, de sus negocios, de las cosas tan lindas que le brindan a ese país tan grande que es una mezcla de tantas culturas. Cualquiera que esté en Estados Unidos es inmigrante”, agregó antes de animar a los latinos a unirse y a protestar ante los abusos.

Subrayó que “unirnos como latinos en Estados Unidos es importante y decir presente cuando uno ve algo que no es correcto. Hablar. Esto no es parte de nuestro gran país. Son momentos difíciles en todo el mundo, realmente”.

En este sentido, recalcó que “la belleza del mundo es poder compartir nuestras culturas, generarlas. Hemos visto a dos personas ser asesinadas frente a nuestros ojos. Eso como mujer, como latina, como madre, que nuestros hijos vean eso diariamente en las redes es muy difícil. Tenemos que tener mucha fuerza”.

Durante la conferencia de prensa, Gloria Estefan explicó que su debut en Viña del Mar, hace 44 años, fue una de las dos veces en la que le “temblaron las piernas” de los nervios.

Y que vuelve al gran festival para “seguir dándole el cariño” a su audiencia que ellos le han dado, explicó a EFE.

“El premio más grande para mí sería que ese público salga divertido, gozando, bailando y que hayan pasado una noche linda, olvidándose de sus problemas por un momento”, avanzó la artista sobre su actuación.

Gloria Estefan abre el Festival Internacional de Viña mañana domingo con la primera actuación de la velada, que será proseguida por el humorista chileno Stefan Kramer y el italiano Matteo Bocelli.

