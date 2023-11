Varios puertorriqueños recibieron nominaciones en las categorías destinadas a los géneros latinos, a pesar de que la música en español estuvo fuera de las principales categorías de la 66a edición anual de los premios Grammy, anunciados este 10 de noviembre por la Academia de la Grabación.

Los reguetoneros Rauw Alejandro y Tainy, recibieron nominaciones en la categoría de “Mejor álbum de música urbana latina”, por sus álbumes “Saturno” y “Data”, respectivamente. Para la voz de “Punto 40″ esta supone la segunda nominación corrida en esta categoría, pues en la edición de 2023 compitió con su “Trap Cake – Vol. 2″. Sin embargo, en la edición del año pasado, fue Bad Bunny que quien se llevó ese galardón por “Un verano sin ti”, que también recibió la primera nominación de un álbum en español a la categoría de “Álbum del Año”.

“Noticia de última hora, “Saturno” está nominado a los Grammy americanos. I just want to say thank you, thank you so much. Estamos en modo celebración y se ha abierto la tercera función en la Isla del Encanto, Puerto Rico, get ready. Prepárense para el para el mejor party de diciembre”, afirmó Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, quien de hecho, ya confirmó su cuarta y última función del cierre de su gira en la Isla.

Mientras que en la categoría de “Mejor álbum latino tropical”, el salsero de origen puertorriqueño Luis Figueroa recibió una nominación por su disco “Voy a ti”. “Esta nominación significa mucho para mí, y poder representar a mi Isla de Puerto Rico con un disco de salsa me llena de mucho orgullo”, expresó Figueroa en declaraciones enviadas a este medio sobre su primera nominación a estos premios.

El saxofonista boricua Miguel Zenón, junto a Luis Perdomo, recibió la mención en la categoría de “Mejor álbum de latin jazz”.

Además, para “Mejor álbum pop latino” fue nominado el disco “La neta”, de Pedro Capó. En palabras de Capó, “La Neta” representa su trabajo más maduro y personal hasta la fecha, explorando la esencia de la humanidad y las emociones a través de sus 10 canciones. El cantautor se encuentra inmerso en su gira “La Neta Tour” y además, estará participando de la edición #24 de los Latin Grammy, que se celebrarán en Sevilla, España por primera vez este año.

La ceremonia de premiación de los Grammy está prevista para el 4 de febrero en Los Ángeles.

Las nominaciones de esta edición estuvo marcada por la presencia femenina en las principales categorías. SZA, Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo sobresalen en grabación, álbum y canción del año, entre otros.